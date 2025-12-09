Dal Piemonte al Giappone per i mondiali di CheerAbility

Partita questa mattina dall’aeroporto di Torino Caselle la missione mondiale del team Italia CheerAbility Csen formato in gran parte da ragazzi del gruppo “Le Nuvole” provenienti dalle province di Cuneo e Torino.

Una grande sfida per gli atleti del gruppo che hanno guadagnato il lasciapassare per i mondiali, in programma nel paese del Sol Levante, vincendo i campionati nazionali e gli Europei ECA a Wiesbaden in Germania.

La delegazione, di cui fa parte anche il giornalista del Corriere Torino Marcello Pasquero, è formata da 26 persone tra atleti, genitori e dirigenti e arriverà a Tokyo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre per trasferirsi, in seguito, a Takasaki, sede dei campionati mondiali di cheerleading.

L'11 dicembre è prevista la prima prova libera. Il giorno successivo gli esercizi di fronte alla giuria e sabato 13 dicembre la gara vera e propria in cui il gruppo Le Nuvole rappresenterà l’Italia.

Saranno proposti quattro esercizi da un team misto tra ragazzi con e genitori per un totale di 15 atleti.

Si partirà con il “Group stunt” formato solo da ragazzi disabili con cinque elementi.

«Porteremo per la prima volta un esercizio di Cheerdance insieme alla società Dragonfly di Pinerolo – spiega la presidente de Le Nuvole Isabella Berardo – in totale saremo in nove (5 ragazzi disabili e 4 normodotati) La nostra trasferta sarà composta da 26 persone tra atleti, coach, accompagnatori e tecnici- In questa avventura ci sono stati vicini tanti sostenitori e i comuni di Alba, Savigliano, Rifreddo e Saluzzo – conclude Isabella Berardo – ringraziamo, inoltre, lo Csen Nazionale e lo CSEN Cheerleading sempre al nostro fianco nelle nostre varie gare e nel poter realizzare i nostri sogni».





