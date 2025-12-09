 / Sport

Sport | 09 dicembre 2025, 12:00

Longo Savigliano, colpo ad Asti: 70-61 e ora la sfida alla capolista

Partenza a rilento, poi cresce l'intensità e arriva la vittoria esterna. Domenica al PalaFerrua l'atteso match contro Grugliasco

Per Longo Savigliano arriva un’altra vittoria sul difficile campo di Asti, squadra già incontrata nella scorsa stagione. La squadra parte a rilento in difesa e faticando a trovare il giusto ritmo in attacco. Con il passare dei minuti cresce l’intensità difensiva e di conseguenza quella offensiva e la squadra riesce a scavare il solco necessario a portarsi a casa la partita. Ottima prova di carattere da parte di tutta la squadra che si prepara a ospitare tra le mura amiche del Palaferrua la capolista Grugliasco nella prossima giornarta.

SBA Asti - Longo Savigliano 61-70

(14-13; 18-22; 14-17; 15-18)

Convocati: Frimpong, Pasqualetto, Depetris, Aurili, Mistrovica, Pintavalle, Cravero, Allasia, Giraudo, Cuni, Arnolfo All. Gallo, Sasia

cs

