Longo Savigliano, colpo ad Asti: 70-61 e ora la sfida alla capolista

Per Longo Savigliano arriva un’altra vittoria sul difficile campo di Asti, squadra già incontrata nella scorsa stagione. La squadra parte a rilento in difesa e faticando a trovare il giusto ritmo in attacco. Con il passare dei minuti cresce l’intensità difensiva e di conseguenza quella offensiva e la squadra riesce a scavare il solco necessario a portarsi a casa la partita. Ottima prova di carattere da parte di tutta la squadra che si prepara a ospitare tra le mura amiche del Palaferrua la capolista Grugliasco nella prossima giornarta.

SBA Asti - Longo Savigliano 61-70

(14-13; 18-22; 14-17; 15-18)

Convocati: Frimpong, Pasqualetto, Depetris, Aurili, Mistrovica, Pintavalle, Cravero, Allasia, Giraudo, Cuni, Arnolfo All. Gallo, Sasia