BASKET / Savigliano passa a Bra: 10-6 nel derby e tre quarti su quattro

Partita combattuta dall’inizio alla fine con ogni quarto giocato punto a punto. Partita giocata a ritmi molto bassi per le pantere rispetto quanto hanno dimostrato fino ad ora, ma nonostante questo riescono a vincere 3 quarti su 4 grazie ad un buon attacco e un gioco di squadra e tanti contropiedi.

Prossima partita Savigliano - Aba martedì 9 dicembre alle ore 18

Bra – Savigliano 6-10 (ai punti 37-43)

13-15, 6-2, 11-18, 7-8

SAVIGLIANO: Allasia, Genesi, Avataneo, Marengo, Rossi, Gioetti, Marcello, Ambrosino, Dubois, Cigna, Cavaglià. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi