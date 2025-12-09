“Time Out SuperLega” torna stasera: tra gli ospiti il presidente della Lega Pallavolo serie A Massimo Righi

Torna questa sera Time Out SuperLega, il programma dedicato al massimo campionato maschile di pallavolo, giunto al suo ottavo appuntamento stagionale. La trasmissione proporrà analisi, dati e approfondimenti sui temi più caldi della SuperLega, arricchiti da collegamenti e contributi esterni.

In studio, dalla sede di Cuneo, ci sarà il conduttore Cesare Mandrile, pronto a guidare il dibattito e a introdurre gli ospiti della serata, Marco Dutto e Fabio Gerbino, telecronisti di VBTV per Cuneo Volley.

Tra gli interventi spicca il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, collegato da Bologna, che offrirà una panoramica completa sullo stato attuale del campionato. Con lui si affronteranno le prospettive future della Lega: dai rapporti con i media alla crescita delle società, fino alle possibili innovazioni regolamentari e organizzative. Un’occasione per fare il punto sul presente e gettare uno sguardo sul futuro della pallavolo italiana.

Spazio poi all’analisi delle partite della nona e decima giornata di campionato, giocate nella scorsa settimana, con un focus su Cuneo–Verona, match combattuto ma vinto dalla fortissima Rana Verona.

Ascolteremo le impressioni del direttore sportivo di Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo, che non commenterà solo la gara ma affronterà anche il tema del possibile rinnovo di contratto dell’opposto Nathan Feral. E proprio il giovane talento francese sarà il secondo protagonista del dopo partita di Cuneo–Verona. Sul fronte veneto, invece, interviste al capitano della Rana Verona, Rok Mozic, e all’allenatore Fabio Soli.

L’attenzione di Luca Muzzioli sarà invece tutta per Pardo Mati, centrale classe 2006 e stella emergente della Valsa Group Modena, recentemente nominato miglior centrale d’Europa con la nazionale italiana Juniores con cui ha conquistato l’Europeo di categoria nel 2022.

Analisi anche su Modena–Civitanova, con le impressioni a caldo dello stesso Mati e di coach Alberto Giuliani per Modena, e di Mattia Bottolo e dell’allenatore Giampaolo Medei per la Lube Civitanova.

A completare la puntata, il consueto appuntamento con la rubrica “Up & Down” di Massimo De Marzi, che passerà in rassegna i protagonisti in ascesa e chi invece merita un richiamo dopo l’ultima settimana di SuperLega. Chiuderà il Pagellone semiserio di Luca Muzzioli, tra curiosità e statistiche della Serie A1.

Time Out SuperLega andrà in onda in diretta streaming alle ore 21 sulle home page di Targatocn.it, La Voce di Alba, Torino Oggi, Volleyball.it, portale per eccellenza della pallavolo italiana, e su tutte le pagine Facebook delle testate coinvolte, oltre che su DixTv.it.





