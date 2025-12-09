VOLLEY GIOVANILE / Centallo Volley, doppia festa tra Prima Divisione e Under 18

La Prima Divisione del Centallo Volley torna a festeggiare tra le mura di casa, interrompendo un lungo periodo negativo con un convincente 3-0 ai danni dell’esperta formazione del Boves.

Tre set dal copione simile, nei quali le rossoblù hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, limitando ogni tentativo di reazione delle ospiti, comunque protagoniste di una solida prova soprattutto in fase difensiva.

“Sono molto contenta della partita di stasera: dall’altra parte avevamo una squadra che recuperava qualsiasi pallone e, nonostante ciò, siamo riuscite a trovare sempre soluzioni diverse per metterle in difficoltà, permettendomi anche di far ruotare l’intero roster. Portiamo a casa tre punti importanti che ci consentono di accorciare le distanze dalle squadre che ci precedono, sperando di mantenere l’onda positiva generata da questa prestazione.”

Prossimo appuntamento per la Prima Divisione del Centallo Volley: giovedì 11 dicembre, con il derby sul campo del Busca.

Parziali: 25/20; 25/14; 25/22

ROSTER: PALLEGGIATORI: Eleonora Gerbaudo, Rachele Ricci, BANDE: Carola Ariaudo, Alessia Tidona, OPPOSTI:Lucia Ferrero, Dalila Migliore, Sofia Tonello, CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi, LIBERO: Sofia Ferrero (k). 1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo, 2^ allenatrice: Ilaria Cravero

UNDER 18

A Centallo si festeggia anche con l’Under 18, che questa settimana torna alla vittoria superando il Club 38.41.

Le due squadre hanno combattuto punto a punto per tutta la gara, conquistando un set ciascuna e rimandando il verdetto al tie-break, dove le centallesi hanno cambiato passo, imponendosi con decisione e chiudendo il match.

“Arrivavamo da settimane complicate, in cui il morale era basso, ma nonostante ciò siamo entrate in campo con lo spirito giusto per affrontare una squadra che avevamo già incontrato nella prima giornata del girone, e contro cui avevamo perso. Con metà roster disponibile a causa di infortuni e influenze, siamo comunque riuscite a portare a casa il risultato: questo dimostra quanta determinazione si possa tirare fuori nelle situazioni più difficili.”

Prossimo appuntamento per l’Under 18 del Centallo Volley: lunedì 15 dicembre, in casa dell’esperta formazione del Cuneo, squadra che all’andata aveva messo le centallesi a dura prova.

Parziali: 25-21; 12-25; 25-23; 23-25; 15-9

ROSTER: PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello, BANDE: Carola Ariaudo, Lucia Ferrero, Martina Mattalia, OPPOSTI:Dalila Migliore, Vittoria Beltramo, CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi, LIBERO: Rachele Mattalia. 1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo, 2^ allenatrice: Ilaria Cravero