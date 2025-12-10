Nella sede di eVISO il docufilm dell' impresa di Marco Galliano “Una Montagna di sorrisi"

La seconda tappa de “Una Montagna di sorrisi in tour” si terrà domani, giovedì 11 dicembre, alle 20.45 presso sede di eVISO, in corso Luigi Einaudi 3 a Saluzzo.

Verrà presentato il docufilm del fotografo e videomaker saluzzese Paolo Cilli, che racconta l’impresa sportiva solidale di Marco Galliano svoltasi nella tre giorni dal 21 al 24 agosto.

E’ stato il viaggio sportivo che tra tra pedalate, arrampicate, e scarpe da running ha raccolto attraverso la rete del dono la cifra record di 10.500 euro a favore del Fiore della Vita odv, che opera a supporto della Pedriatria, Neonatologia e oncoematologia pedriatrica dell’ospedale di Savigliano, diretta da Maria Eleonora Basso.

"eVISO ha scelto di aprire le porte della propria sede per condividere una testimonianza che unisce l’energia dello sport al valore della solidarietà, generando un impatto concreto nelle comunità in cui operiamo, in linea con la missione aziendale – fa sapere il gruppo –. Il docufilm racconta il viaggio straordinario di Marco Galliano: dalla foce del Po a Porto Tolle fino alla vetta del Monviso, risalendo il grande fiume controcorrente".

Un’impresa estrema che ha visto: oltre 500 km tra bici e tratti a piedi, più di 4.800 m di dislivello positivo, 42 ore e 14 minuti complessivi di viaggio, 27 ore e 530 km in bici senza sosta, con un’unica pausa per la calorosa accoglienza ricevuta a Saluzzo,· una ascesa finale al Monviso, affrontata dopo una notte di maltempo.

Ogni chilometro di Galliano è stato percorso con un sorriso e un messaggio di speranza.

Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto con i protagonisti, che condivideranno emozioni, sfide e motivazioni alla base di questa impresa solidale. Sarà un’occasione per ascoltare testimonianze autentiche e per riflettere sul valore della collaborazione tra sportivi, associazioni e comunità.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seguente form: https://bit.ly/evento-docufilm-galliano-eviso