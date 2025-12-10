 / 7 Minuti con Flavia Monteleone

In diretta questa sera alle 21 su TargatoCN e La Voce di Alba

7 minuti con Flavia Monteleone: protagonista della nuova puntata il Consorzio Oltre Le Alpi

Torna sotto i riflettori il progetto di cooperazione “Colture di qualità, culture di territorio”, protagonista della puntata speciale in onda questa sera, mercoledì 10 dicembre alle ore 21, in diretta  sulle homepage di TargatoCN e LaVoceDiAlba.

La trasmissione offrirà interviste esclusive ai principali attori della filiera agroalimentare piemontese, che racconteranno strategie, retroscena e obiettivi di un’iniziativa nata per unire e valorizzare le eccellenze del territorio.

Un progetto che unisce Piemonte, qualità e promozione

Guidato dal Consorzio Oltre Le Alpi e finanziato dalla Regione Piemonte tramite l’intervento SRG07.1 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, il progetto coinvolge Langhe, Roero, Monferrato, Biellese e Vercellese e proseguirà fino al 30 giugno 2026.

Tre le filiere al centro delle attività di promozione:

  • vini DOC e DOCG del Piemonte, simbolo internazionale di qualità
  • Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, primo riso italiano a Denominazione d’Origine Protetta
  • Nocciola Piemonte IGP, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo

L’iniziativa punta a valorizzare prodotti e territori attraverso eventi culturali, sportivi, turistici e formativi, creando connessioni tra comunità locali, produttori e visitatori. Tra le attività già realizzate spiccano gli eventi “Filiere in movimento”, che hanno unito sport, degustazioni e incontri dedicati alle identità produttive piemontesi.

