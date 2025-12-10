MOTORI / Gran finale di stagione per la Black Racing Squadra Corse

Seefeld in Tirol (Austria), 6-7 dicembre. Nel primo week end di dicembre piloti, componenti del team di Roccavione, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, amici e sponsor hanno festeggiato la fine della stagione motociclistica 2025 nella splendida cornice dell’Hotel Residenz Hochland, che per l'occasione ha ospitato tutti presenti in una location mozzafiato, rendendo ancora più speciale il ritrovo.

[Le vallette della Black Racing Squadra Corse]

Al sabato sera si è vissuto il momento più importante: un evento dedicato alla condivisione dei risultati conseguiti nel 2025, per presentare gli obiettivi che si intendono raggiungere nella stagione che bussa ormai alle porte e con la consegna dei riconoscimenti ai partner ed ai membri del team.

Tanta passione, tanta energia e soprattutto tanta voglia di continuare a crescere insieme sono stati il filo conduttore dell'evento.

[Un momento della serata]

I presupposti per fare ancora meglio ci sono e la macchina organizzativa si è già messa all’opera.

"È stato un weekend ricco di emozioni, condivisione, amicizia e spirito racing - ha raccontato il team manager Simone Barale -, proprio come piace a noi! Organizzare un evento di tale portata, in un posto comunque distante, non è stato semplice, ma devo ringraziare la social media Luna Palermo per il prezioso supporto e per aver contributo all'ottima riuscita del weekend. Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti ed è stata una bellissima occasione per accrescere ulteriormente il nostro concetto di gruppo. Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati presenti ed a tutti quanti ci sostengono ogni giorno. Adesso si guarda già avanti, verso la stagione 2026, che si prospetta a tutto gas!”.

[Simone Barale si presta per una simpatica scenetta]