SCI DI FONDO / Martino Carollo a Davos per la terza tappa di Coppa del Mondo

Sarà la tecnica libera l’assoluta protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo, in programma nella svizzera Davos tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre con un trittico di gare formato dalla prima Team Sprint stagionale, seguita da una sprint individuale e da una 10km con partenza individuale.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato per la tappa elvetica Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter e Anna Comarella.

La sprint di Davos è un classico della stagione e sono ben 4 i successi raccolti nella località da Federico Pellegrino (nei dicembre del 2014, 2015, 2020 e 2022, capace di salire nel complesso otto volte sul podio, l’ultima nel gennaio 2024 quando Davos ospitava il Tour de Ski.