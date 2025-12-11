Natale in Corso Giolitti, torna il mercatino sotto i portici

L’associazione “La Nuvola” organizza la nona edizione del mercatino “Natale in Corso Giolitti”, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sotto i portici del lato destro del corso, dalle 9 alle 19, con espositori di artigianato e antiquariato provenienti da Piemonte e Liguria e con la partecipazione del Comitato di Quartiere Cuneo Centro e di altre associazioni.

Nel pomeriggio di entrambe le giornate Babbo Natale e i suoi elfi animeranno l’evento distribuendo piccoli doni ai bambini e rendendosi disponibili per foto ricordo.

Per informazioni: Mauro 3356687732, oppure Elisa 3911182530