Al Direttore | 12 dicembre 2025, 15:56

Una paziente ringrazia il reparto di ginecologia dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano per la professionalità e l'umanità

Lettera di gratitudine per il personale medico e infermieristico dell'ospedale: "Mi sono sentita ascoltata e aiutata in un momento difficile"

Ospedale SS. Annunziata di Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile direttore,

con queste poche righe vorrei esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale del reparto di ginecologia dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, Oss, infermiere e in modo particolare al dottor Bottero e al dottor Chiarolini, che con professionalità, delicatezza e umanità hanno saputo rendere sereno questo intervento inaspettato.

In un periodo dove tutti sono frenetici e senza tempo, io mi son sentita ascoltata e soprattutto aiutata.

Cordiali saluti
Emanuela"
 

