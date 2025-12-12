Una paziente ringrazia il reparto di ginecologia dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano per la professionalità e l'umanità

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile direttore,

con queste poche righe vorrei esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale del reparto di ginecologia dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, Oss, infermiere e in modo particolare al dottor Bottero e al dottor Chiarolini, che con professionalità, delicatezza e umanità hanno saputo rendere sereno questo intervento inaspettato.

In un periodo dove tutti sono frenetici e senza tempo, io mi son sentita ascoltata e soprattutto aiutata.

Cordiali saluti

Emanuela"

