Dogliani accende la magia: il Presepe Vivente torna per la 51ª edizione nel solco della tradizione

Dogliani Castello si prepara a vivere di nuovo l’incanto del suo Presepe Vivente, appuntamento che da oltre mezzo secolo illumina il Natale langarolo con una forza evocativa che non ha eguali. Dopo l’importante traguardo delle “nozze d’oro”, la manifestazione torna per la 51ª edizione, nelle serate del 23 e 24 dicembre, dalle 20.30, riportando tra i vicoli del borgo medievale le scene e i mestieri della Natività.

Un viaggio che inizia nel 1975, quando un gruppo di giovani decise di regalare ai bambini del Castello e del Borgo un momento di comunità e meraviglia. Da allora, la manifestazione si è trasformata in un appuntamento capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia. La struttura del presepe è rimasta fedele alla sua impronta originaria: torce accese, costumi ricostruiti con cura, ambientazioni essenziali e una coralità che trasforma le vie in un racconto vivente.

Anche quest’anno sono attesi oltre 300 figuranti, ma il numero definitivo – spiega il presidente della Pro Loco, Andrea Garelli – si conoscerà soltanto al termine dell’ultimo appuntamento dedicato alla distribuzione dei costumi. “Saremo, come sempre, intorno alle trecento persone” conferma Castelli, sottolineando la continuità del progetto: “Il presepe mantiene la sua identità, che è quella che il pubblico ama. Abbiamo davvero già tantissimi volontari e l'energia attorno al progetto si mantiene alta"

L’impianto dunque resta quello consolidato: il percorso obbligato introdotto nel 2021 accompagnerà i visitatori attraverso botteghe, locande, scene di lavoro quotidiano e momenti di spiritualità, fino alla meta finale, la Sacra Famiglia collocata all’interno del torrione medievale, riscaldata dal bue e dall’asinello, sotto la luce della cometa. Un’atmosfera sospesa, fatta di silenzi, passi lenti e luci calde che riflettono sulle pietre delle mura antiche.

Tra le iniziative confermate torna anche il Concorso Fotografico, che premierà gli scatti più suggestivi dell’edizione 2025. I dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni sui canali social ufficiali della manifestazione. Prosegue, inoltre, la collaborazione con i giovani dell’oratorio, che domenica 21 dicembre proporranno una loro rappresentazione del presepe vivente: un momento di preparazione e condivisione che anticipa la magia delle due serate principali.

Nessuna variazione, infine, sul fronte organizzativo: “Date, orari e biglietti sono invariati rispetto agli anni scorsi, mentre i protagonisti della Natività saranno annunciati la prossima settimana” precisa Garelli. L’ingresso resta fissato a 5 euro, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Confermato anche il servizio navetta gratuito da Dogliani Borgo, con parcheggi ampi e illuminati. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.