Una statuina-simbolo dei valori del lavoro è il dono natalizio di Confartigianato Cuneo e Coldiretti Cuneo ai vescovi della Granda

È la sicurezza sul lavoro il tema centrale al quale Confartigianato Imprese Cuneo ha scelto di ispirare il suo pensiero natalizio del 2025 riproponendo la consegna alle Diocesi del territorio cuneese di una statuetta simbolica per testimoniare i valori delle imprese del territorio e dell’artigianato in dialogo con la tradizione del Presepe.

Per questa edizione, in collaborazione con Coldiretti e la Fondazione Symbola, Confartigianato Cuneo ha scelto di donare ai vescovi di Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Alba una statuina simboleggiante quella particolare capacità degli imprenditori artigiani, con storie e competenze diverse, di creare comunità intorno al lavoro, esprimendo attraverso gesti semplici un messaggio di unione e rispetto.

La sicurezza sul lavoro diventa quindi un segno di attenzione concreta: ogni azione è rivolta non solo alla produttività, ma anche al prendersi cura dell’altro, in un clima di reciproca solidarietà. Anche quest’anno la realizzazione del manufatto è stata affidata al Maestro artigiano leccese Claudio Riso, eccellenza nella produzione artistica in cartapesta, che ha tradotto questi valori in un segno presepiale semplice e immediato.

Questa mattina (12 dicembre) Valerio Romana, presidente Confartigianato Zona Cuneo, Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Cuneo, Paolo Quaranta, presidente Coldiretti Zona Cuneo e Massimo Meineri, segretario Coldiretti Zona Cuneo, hanno consegnato la prima statuina al vescovo di Cuneo e Fossano Mons. Piero Delbosco.

A seguire, martedì 16 dicembre alle 9 avverrà la consegna al vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, mercoledì 17 alle 11 al vescovo di Mondovì Mons. Egidio Miragoli e alle 14,30 al vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo.

"In questo periodo di grande incertezza a livello globale – dichiara Daniela Laura Balestra, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – occorre rivalutare la simbologia che più ci lega alla vita autentica dell’umanità, con i suoi valori profondi e significativi. Valori che da sempre sono fonte ispiratrice di Confartigianato Cuneo. La statuina del presepe porta con sé un importante messaggio di speranza, quello di essere una comunità aperta, nella quale nessuno è escluso e dove la tutela della vita e della dignità di ciascuno diventa priorità condivisa per superare ogni barriera e costruire insieme benessere e sicurezza».