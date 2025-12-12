Savigliano: inaugurata a palazzo Muratori Cravetta la mostra dello scultore Guido Dièmoz [FOTO e VIDEO]

Sarà visitabile fino al 18 gennaio, nelle eleganti sale di palazzo Muratori Cravetta a Savigliano, la mostra dello scultore ligneo Guido Dièmoz.

L'esposizione è stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, in presenza, tra gli altri, dello stesso autore.

Le opere raccontano la realtà più autentica e genuina della tradizione culturale valdostana, i cui punti di contatto con quella piemontese sono quanto mai evidenti.

L'iniziativa rientra nell'ambito di una collaborazione tra il Comune di Savigliano e l’associazione Culturale Forte di Bard, che punta alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali, naturali e turistiche dei rispettivi territori di riferimento.

Le dichiarazioni dell'assessore alla Cultura del Comune saviglianese Roberto Giorsino e di Chiara Voghera, membro del consiglio d'amministrazione dell'Atl del Cuneese che supporta la mostra (GUARDA IL VIDEO)

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle ore 18.30.

Aperture straordinarie: mercoledì 24/12/2025 dalle 15 alle ore 18.30 – Giovedì 01/01/2026 dalle 15 alle 18.30 - Martedì 06/01/2026 dalle 15 alle 18.30.