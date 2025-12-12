La San Vincenzo di Cuneo ha chiuso “170 anni di bene in città” premiando 22 Vincenziani emeriti

Sono 22 i Confratelli e le Consorelle emeriti dell’Associazione Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV, presentati dai Presidenti di Conferenza per la consegna dei riconoscimenti per l’attività svolta in oltre 25 anni di servizio. Tra di loro la fossanese Caterina Bordone, in San Vincenzo da ben 74 anni, Caterina Petitti Aimetti di Fossano, Silvia Brunetti e Lalla dalla Valle del Sacro Cuore, Vincenziane dal 1955. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio – giovedì 11 dicembre 2025, ndr – presso i locali di Casa Frassati della Parrocchia del Sacro Cuore di Cuneo, a conclusione dell’Assemblea ordinaria dei soci cominciata con la preghiera dei Vespri, a cui ha fatto seguito il pensiero spirituale di Monsignor Giuseppe Guerrini e la condivisione delle numerose attività messe in atto nel corso del 2025 per festeggiare i “170 di bene in città” della San Vincenzo di Cuneo.

“Oggi chiudiamo i festeggiamenti per i nostri 170 anni dando il benvenuto ai Vincenziani emeriti che per tanti anni hanno dato ai fratelli più bisognosi tempo, pazienza, disponibilità e risorse materiali, fisiche, mentali e sono per noi una testimonianza di come si può spendere la vita per gli altri avendone in cambio gioia e serenità – ha detto il presidente dell’Associazione Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV, Piergiovanni Ramasco–Vittor –. Per loro abbiamo realizzato un portachiavi con il logo della San Vincenzo su un lato e la data di fondazione 1855 e il nome del Consiglio Centrale di Cuneo sull’altro, un piccolo ricordo pensato con tanto affetto e con tanta riconoscenza. Gli eventi organizzati per i 170 anni, infatti, vanno inseriti nell’opera costante, umile e silenziosa di ascolto e accompagnamento che confratelli e consorelle hanno condotto per tutto l’anno a sostegno di persone e famiglie in difficoltà, ascoltando le loro pene e le richieste di aiuto, consigliando e sostenendo il loro sforzi per venire fuori dai problemi e contribuendo concretamente a risolverli. Diamo anche il benvenuto ad alcuni benefattori che da tanto tempo ci sostengono con l’aiuto concreto, che testimonia la fiducia che ripongono nella San Vincenzo e apprezzano come opera in questa città”.

Oltre alle quattro decane, i riconoscimenti sono stati assegnati a: Paola Demaria, Giovanni Corrado Trabucco, Maria Falco e Renata Viale del Centro Storico di Cuneo; Giampiero Cera e Agnese Rossi dei Tomasini di Cuneo; Ottavia Botto, Ida De Silvestro, Bruna Pasta, Rita Riba e Franca Sanino del Cuore Immacolato di Cuneo; Metilde Serale di Borgo San Giuseppe; Maria Lucia Bottero, Luigi Claretto, Margherita Demaria, Margherita Ferrero, Luigi Graglia, Anna Marchiò di Busca.