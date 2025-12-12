CALCIO SERIE C / Bra sul campo della Ternana: i giallorossi inseguono il quarto risultato utile consecutivo

Si avvicina l’ultima trasferta del girone d’andata per l’AC Bra che domenica affronterà lontano dalle mura amiche la Ternana, nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie C.

Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni.

Il Bra arriva da tre risultati utili consecutivi: la striscia è iniziata quando i piemontesi hanno battuto in casa 2-0 il Pontedera, poi hanno ottenuto un preziosissimo pareggio per 1-1 sul campo del Forlì e infine, sabato scorso, si sono imposti con il risultato di 2-0 sul Campobasso (reti di La Marca e Sinani al “Sivori”). I giallorossi tenteranno dunque di allungare quello che, finora, è il miglior momento dal loro ritorno tra i professionisti.

Mister Fabio Nisticò dovrà ancora fare a meno di diverse pedine importanti, tra cui il vice-capitano Matteo Pautassi che in settimana si è sottoposto ad intervento chirurgico in seguito all'infortunio che gli ha causato lesioni del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco laterale e, di basso grado, del collaterale esterno.

Fondamentale per i braidesi sarà continuare a tenere in difesa (solo un gol subito negli ultimi 3 match) per poi affondare in fase offensiva: i cuneesi hanno realizzato solamente una rete in meno dei prossimi avversari (17-18).

La Ternana arriva dalla vittoria di misura ottenuta domenica scorsa sul campo del Perugia (1-2 con gol di Ferrante e Vallocchia). I ragazzi di mister Fabio Liverani, allenatore con esperienza su grandi palcoscenici, come testimoniano gli anni a Lecce e Parma in Serie A, proveranno dunque a dare continuità al successo perugino: in stagione i rossoverdi non hanno mai ottenuto due vittorie consecutive, rivelandosi una squadra molto competitiva ma anche altrettanto altalenante.

Gli umbri faranno affidamento soprattutto al bomber Edgaras Dubickas, per lui già 6 reti quest’anno. Finora hanno ottenuto più punti in casa, dimostrando un certo affiatamento con il campo dello stadio “Liberati”. Si preannuncia dunque una grande occasione per la Ternana che, in caso di successo, consoliderebbe la sua posizione in zona playoff.

In classifica Bra al 16° posto a quota 14 (sono solo tre le distanze che separano i piemontesi dalla salvezza diretta), mentre gli umbri sono settimi con 24 punti.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.35) con la vittoria ospite che è data a quota 7.50.

Diretta Tv su Sky Sport e su NOW.

La partita sarà diretta da Maria Marotta di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Pierpaolo Carella di L’Aquila e Valerio Brizzi di Aprilia, quarto ufficiale Nicolò Dorillo di Torino e operatore FVS Roberto D’Ascanio di Roma2.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 21, quando ospiterà allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante la Juventus Next Gen. Fischio d’inizio all’insolito orario delle 12:30.