CALCIO / “Viva El Tour”: all’Alfieri di Torino il talk sportivo con gli ex campioni Cassano, Adani e Ventola

Seconda tappa a Torino lunedì 15 dicembre, al teatro Alfieri alle 21, con “Viva El Tour”: il talk sportivo, tratto dal contenitore che ha conquistato il web di “Viva El Futbol”, ideato dal collaudato trio degli ex campioni di calcio di Serie A e Nazionale Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Dopo gli ampi consensi di pubblico nel primo show al teatro Palapartenope di Napoli, il progetto live, nato grazie a Urban Vision Group, insieme al supporto di Skyline Srl intreccerà calcio, cultura e linguaggi pop.

Il talk live a teatro vedrà gli ex professionisti, affiancati per l’occasione da un maestro del palcoscenico, Corrado Tedeschi. Ospite speciale l’ex Juve, Torino, Napoli e Nazionale Fabio Quagliarella. Talk, dibattiti, domande e interazione con il pubblico renderanno la tappa un evento unico.

“Con Viva El Tour – spiega Luca Martinotti, Vice President Business Development di Urban Vision Group e CEO di Urban Entertainment – lo sport cambia prospettiva. È un esperimento multidimensionale che parte dal teatro e, grazie alla tecnologia, arriva direttamente ai cittadini attraverso i canali digitali di Viva el Futbol e gli impianti di Urban Vision Group, distribuiti su tutto il territorio italiano. Un format che si anima grazie ai suoi protagonisti in scena nei teatri più belli d’Italia, accompagnati da Corrado Tedeschi. Viva El Tour supera i confini del talk sportivo classico, trasformandolo in un’esperienza culturale e popolare che parla a una generazione di pubblico in continua evoluzione. Grazie a questa iniziativa, Viva El Futbol e Urban Vision Group continuano a consolidare la loro posizione come realtà capaci di innovare, creando connessioni attraverso linguaggi e formati inediti”.

Il progetto “Viva El Tour” contiene, oltre alle tappe live nei teatri, i racconti Off-Stage, con vlog, mini documentari e contenuti digitali per raccontare il dietro le quinte e le città che ospitano le tappe del tour.

Prossimi appuntamenti del tour:

Catania – Teatro Metropolitan – 12 gennaio 2026

Bari – Teatro Team – 2 febbraio 2026

Roma – Auditorium Conciliazione 23 febbraio 2026

Milano – Teatro Arcimboldi – 16 marzo 2026

Firenze Teatro Verdi – 23 marzo 2026

Sanremo – Teatro Ariston – 30 marzo 2026

I biglietti per la data di Torino e dell’intero tour, ancora disponibili su TicketOne.