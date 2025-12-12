 / Sport

Sport | 12 dicembre 2025, 09:29

Il Panathlon Club Cuneo ha consegnato i premi di “Studio e Sport 2025”

La premiazione ha avuto luogo a Cuneo e a Demonte

A Cuneo e a Demonte si sono svolte le cerimonie di premiazione del prestigioso Premio “Studio e Sport”, organizzato e promosso dal Panathlon Club di Cuneo, giunto alla sua ventisettesima edizione.

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado - Memorial Enzo Lotti, già Presidente del Panathlon Club di Cuneo, sono state premiate : Isabel Ciartano  (ITIS M. Delpozzo Cuneo),  1° premio  per Kick Boxing e Gaia Gondolo  (ITS Geometri “ Bianchi - Virginio” Cuneo),  2° premio  per Biathlon.

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado - Memorial Comm. Lorenzo Tealdi, già Vicepresidente Vicario del Panathlon Club di Cuneo, sono stati premiati : Simon Carlo (I.C. Statale “Lalla Romano” Demonte), 1° premio per Sci Nordico e Biathlon e Cecilia Parola (I.C. Statale “Lalla Romano” Demonte), 2° premio per Sci Nordico e Ginnastica Artistica.

La Commissione Esaminatrice ha segnalato inoltre, per i “Diplomi di Merito”:

Scuole Secondarie di Secondo Grado:

Filippo Massimino       Liceo Scientifico Pellico - Peano Cuneo

Arianna Barale                       Liceo De Amicis Cuneo

Tommaso Nadelle       Liceo Scientifico Pellico - Peano Cuneo

Leonardo Brondello   ITIS M. Delpozzo Cuneo

Isabel Cavallera               Liceo De Amicis Cuneo

Noemi Bina                           Liceo De Amicis Cuneo

Iacopo Massa              ITIS M. Delpozzo Cuneo

Scuole Secondarie di Primo Grado:

Linda Cavallera                      I.C. Vassallo Boves

Giorgio Forte              I.C. Lalla Romano Demonte

Stefano Buttafarro           I.C. Lalla Romano Demonte

Mattia Coppola a                   I.C. Lalla Romano Demonte

Annacarla Giraudo          I.C. Duccio Galimberti Bernezzo

 

Nel formulare i più vivi complimenti ai Vincitori ed agli alunni segnalati con il Diploma di Merito, si ringraziano calorosamente tutte le Istituzioni scolastiche che hanno partecipato al concorso.

diemme

