Il Panathlon Club Cuneo ha consegnato i premi di “Studio e Sport 2025”

A Cuneo e a Demonte si sono svolte le cerimonie di premiazione del prestigioso Premio “Studio e Sport”, organizzato e promosso dal Panathlon Club di Cuneo, giunto alla sua ventisettesima edizione.
Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado - Memorial Enzo Lotti, già Presidente del Panathlon Club di Cuneo, sono state premiate : Isabel Ciartano (ITIS M. Delpozzo Cuneo), 1° premio per Kick Boxing e Gaia Gondolo (ITS Geometri “ Bianchi - Virginio” Cuneo), 2° premio per Biathlon.
Per le Scuole Secondarie di Primo Grado - Memorial Comm. Lorenzo Tealdi, già Vicepresidente Vicario del Panathlon Club di Cuneo, sono stati premiati : Simon Carlo (I.C. Statale “Lalla Romano” Demonte), 1° premio per Sci Nordico e Biathlon e Cecilia Parola (I.C. Statale “Lalla Romano” Demonte), 2° premio per Sci Nordico e Ginnastica Artistica.
La Commissione Esaminatrice ha segnalato inoltre, per i “Diplomi di Merito”:
Scuole Secondarie di Secondo Grado:
Filippo Massimino Liceo Scientifico Pellico - Peano Cuneo
Arianna Barale Liceo De Amicis Cuneo
Tommaso Nadelle Liceo Scientifico Pellico - Peano Cuneo
Leonardo Brondello ITIS M. Delpozzo Cuneo
Isabel Cavallera Liceo De Amicis Cuneo
Noemi Bina Liceo De Amicis Cuneo
Iacopo Massa ITIS M. Delpozzo Cuneo
Scuole Secondarie di Primo Grado:
Linda Cavallera I.C. Vassallo Boves
Giorgio Forte I.C. Lalla Romano Demonte
Stefano Buttafarro I.C. Lalla Romano Demonte
Mattia Coppola a I.C. Lalla Romano Demonte
Annacarla Giraudo I.C. Duccio Galimberti Bernezzo
Nel formulare i più vivi complimenti ai Vincitori ed agli alunni segnalati con il Diploma di Merito, si ringraziano calorosamente tutte le Istituzioni scolastiche che hanno partecipato al concorso.