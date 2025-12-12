 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 12 dicembre 2025, 07:37

Monteu Roero, si presenta il 20° numero della rivista Roero terra ritrovata

Appuntamento sabato 20 dicembre, alle ore 16.45 presso il salone polifunzionale

Monteu Roero, si presenta il 20° numero della rivista Roero terra ritrovata

Se siete tra quelli che ancora non conoscono bene la storia del Roero, allora mettetevi comodi. Il Comune di Monteu Roero e l'associazione Bel Monteu invitano alla presentazione del 20° numero della rivista “Roero. Terra ritrovata”.

Grazie a questa uscita, il volume pubblicato dall’associazione culturale Spirito Roero ha superato le 2400 pagine di storia e tradizioni della sinistra Tanaro, tra articoli e pregevoli contributi fotografici.

In questo numero 20, si parla dell'epopea del vermouth, della maestra Antonina Galvagno, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Monteu Roero e di altri appassionanti argomenti.

L’appuntamento da segnare in agenda è sabato 20 dicembre, alle ore 16.45, presso il salone polifunzionale. Per l’occasione, interverranno coordinatori ed autori della rivista. E aggiungiamo: ingresso libero.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium