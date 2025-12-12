VOLLEY A3M / Monge-Gerbaudo Savigliano a caccia della svolta, gara cruciale contro lo Stadium Mirandola

Di nuovo di fronte al pubblico amico, cercando una scossa che sembra sempre più obbligata. È tutto pronto per il nono turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, in cui il Monge-Gerbaudo Savigliano attende a Cavallermaggiore lo Stadium Mirandola per una gara cruciale.

L’avversario. Terzultima in classifica, la compagine di Modena ha fin qui raccolto 7 punti, frutto di due vittorie e cinque sconfitte (una delle quali, l’ultima, al tie-break) nelle sette partite fin qui disputate. L’ultimo risultato positivo, però, risale ormai a 40 giorni fa: lo scorso 2 novembre, quando i ragazzi di coach Roberto Bicego bissarono il 3-1 di una settimana prima contro San Donà, rifilando lo stesso passivo anche a Trebaseleghe. Da quel momento sono arrivate quattro sconfitte, condizionate, però anche da alcune defezioni di lusso, a cui i romagnoli stanno cercando di sopperire con alcune individualità. Su tutte, quella del grande ex di turno, Marco Spagnol, che nell’ultima giornata ha messo a referto la bellezza di 37 punti, non riuscendo, però, ad evitare la sconfitta al tie-break contro il Cus Cagliari di coach Simeon, altro ex “saviglianese”. La prima gara di dicembre ha comunque messo in mostra uno Stadium in ripresa, pronto ora a cercare di ottenere i primi punti stagionali lontano dalle mura amiche del Palasport Marco Simoncelli.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Punti di cui inizia ad avere significativo bisogno, però, anche il Monge-Gerbaudo Savigliano, ancora alla ricerca del primo squillo stagionale e, soprattutto, di quella sterzata mentale che potrebbe consentire di ribaltare una stagione fin qui amara. “Credo che nessuno di noi si aspettasse di essere qui a questo punto della stagione, ma l’unica soluzione per uscirne penso sia quella di non nasconderci dietro un dito e di considerare la realtà per quella che è. Quando le cose non vanno, non c’è mai un unico colpevole, ed è per questo che ora più che mai servono unione d’intenti e voglia di uscirne insieme, ritrovando quella continuità di rendimento collettiva che è fin qui mancata” – le parole del palleggiatore Matteo Pistolesi.

I precedenti. Le due squadre si sono affrontate fin qui quattro volte, sempre in Serie A3, tra il 2022/23 e il 2023/24. Il bilancio è chiaro: quattro vittorie a zero per i saviglianesi, che ora inseguono la quinta, forse più importante di tutte le altre. Proverà a impedirlo, tra gli altri, anche Marco Spagnol, per tutti “Spago”, unico ex dell’incontro, avendo vestito la maglia biancoblù in due diverse occasioni: nella stagione 2022/23 e nella seconda metà della passata, 2024/25.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 13 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Mirandola sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. “In questo momento non semplicissimo, l’unione sicuramente non può che fare la forza, per cui invitiamo tutti gli appassionati e i tifosi a venire a sostenere i nostri ragazzi in questo delicato impegno casalingo!” – l’appello della dirigenza saviglianese.