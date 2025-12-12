 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 12 dicembre 2025, 09:20

VOLLEY BM / Trasferta proibitiva per il VBC Mondovì in casa del Malnate

Si gioca sabato sera con fischio d'inizio alle 20,45

VOLLEY BM / Trasferta proibitiva per il VBC Mondovì in casa del Malnate

Nella decima giornata del campionato di serie B maschile ultimo impegno esterno dell’ anno solare 2025 per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, atteso sabato sera da una trasferta davvero proibitiva in casa del Malnate allenata da Roberto Tirelli (fischio d’ inizio alle ore 20.45), che con i suoi 21 punti, frutto di 7 vittorie e 2 sconfitte, attualmente si trova al secondo posto in compagnia del Ciriè e del Caronno, a -1 dal Garlasco attuale capolista solitario.

“Siamo attesi – dice coach Vittorio Bertini da una trasferta quasi proibitiva in quel di Malnate, ma, dopo la bella prova di settimana scorsa contro il Parella Torino, potremo affrontare la gara con cuore più leggero e contemporaneamente maggiore consapevolezza: ogni punticino rosicchiato è prezioso e sicuramente lotteremo su ogni pallone per cercare di conquistare punti preziosissimi. Quella lombarda è una formazione molto quadrata, che sta conducendo l’ennesima stagione di alta classifica, con un rinnovato gruppo di giovani molto interessanti. Non è un caso che Malnate sia attualmente seconda in classifica a 21 punti, uno solo dalla capolista Garlasco: la qualità del lavoro paga sempre ed i varesini sono stati bravi a metterla costantemente in campo in questo inizio di campionato, incappando soltanto nella sconfitta contro il PVL Ciriè, insieme con il Garlasco grande favorita per la promozione in A3, e nello scivolone contro l’ Albisola a termine di una serata storta. Dai miei ragazzi mi aspetto una prova concreta e di maturità come quella di sabato scorso: sicuramente sarà difficilissimo, ma sarà bellissimo provarci!”

Come sottolineato da coach Bertini questa trasferta in terra lombarda è sicuramente molto difficile e veramente proibitiva, ma se i monregalesi riusciranno a ripetere la prestazione offerta sabato scorso con il Parella cresceranno ulteriormente la fiducia e l’ autostima in vista della gara importantissima in programma sabato 20 dicembre contro il Brugherio, altro delicatissimo scontro diretto in chiave salvezza.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium