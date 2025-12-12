VOLLEY BM / Trasferta proibitiva per il VBC Mondovì in casa del Malnate

Nella decima giornata del campionato di serie B maschile ultimo impegno esterno dell’ anno solare 2025 per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, atteso sabato sera da una trasferta davvero proibitiva in casa del Malnate allenata da Roberto Tirelli (fischio d’ inizio alle ore 20.45), che con i suoi 21 punti, frutto di 7 vittorie e 2 sconfitte, attualmente si trova al secondo posto in compagnia del Ciriè e del Caronno, a -1 dal Garlasco attuale capolista solitario.

“Siamo attesi – dice coach Vittorio Bertini – da una trasferta quasi proibitiva in quel di Malnate, ma, dopo la bella prova di settimana scorsa contro il Parella Torino, potremo affrontare la gara con cuore più leggero e contemporaneamente maggiore consapevolezza: ogni punticino rosicchiato è prezioso e sicuramente lotteremo su ogni pallone per cercare di conquistare punti preziosissimi. Quella lombarda è una formazione molto quadrata, che sta conducendo l’ennesima stagione di alta classifica, con un rinnovato gruppo di giovani molto interessanti. Non è un caso che Malnate sia attualmente seconda in classifica a 21 punti, uno solo dalla capolista Garlasco: la qualità del lavoro paga sempre ed i varesini sono stati bravi a metterla costantemente in campo in questo inizio di campionato, incappando soltanto nella sconfitta contro il PVL Ciriè, insieme con il Garlasco grande favorita per la promozione in A3, e nello scivolone contro l’ Albisola a termine di una serata storta. Dai miei ragazzi mi aspetto una prova concreta e di maturità come quella di sabato scorso: sicuramente sarà difficilissimo, ma sarà bellissimo provarci!”

Come sottolineato da coach Bertini questa trasferta in terra lombarda è sicuramente molto difficile e veramente proibitiva, ma se i monregalesi riusciranno a ripetere la prestazione offerta sabato scorso con il Parella cresceranno ulteriormente la fiducia e l’ autostima in vista della gara importantissima in programma sabato 20 dicembre contro il Brugherio, altro delicatissimo scontro diretto in chiave salvezza.