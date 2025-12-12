Meloni con Abu Mazen ad Atreju: "Questione mediorientale al centro del nostro lavoro"

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Atreju presenta il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. "E' una partecipazione a cui tengo particolarmente, perché la questione di cui ci occupiamo ora è stata, ovviamente, una di quelle su cui abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come governo italiano: la questione mediorientale". "La presenza di questo leader, stasera, fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo ascoltato sul governo italiano negli ultimi due anni" aggiunge.

''Apprezzo molto questa opportunità che va a confermare le profondità relazioni di amicizia e di cooperazione che legano i nostri due Paesi e due popoli" ha dichiarato il presidente dell'Anp nel suo intervento ad Atreju. "Vorrei esprimere il mio grande gradimento per il vostro sostegno al processo di pace tra israeliani e palestinesi'' aggiunge. ''Rinnovo il mio ringraziamento a Meloni, alla leadership di Forza Italia per il generoso invito e confermo la mia piena disponibilità e quella dello stato palestinese a lavorare con il governo italiano e con tutte le forze politiche italiane per una pace giusta e per rafforzare la sicurezza nella regione''. ''Viva l'amicizia Italo-palestinese'' e ''Buon Natale e felice anno nuovo a tutti'' conclude.