ATLETICA / Tutto pronto per gli Europei di cross: al via Valentina Gemetto e Amorin Gerbeti

Domenica 14 dicembre in Algarve, estremo sud del Portogallo, nella città di Lagoa, si gareggia per gli Europei di cross, il classico appuntamento continentale della corsa campestre che conclude l'anno delle squadre nazionali. Team azzurro compatto con la stella Nadia Battocletti a guidare la spedizione, e in particolare la squadra femminile, e una staffetta mista più competitiva che mai che mira a confermare il proprio titolo continentale con in prima fila il piemontese Pietro Arese (Fiamme Gialle).

Nella squadra assoluta femminile, campione in carica, sono due le piemontesi in gara: Valentina Gemetto (Caivano Runners) ed Elisa Palmero (Esercito). Entrambe in grande spolvero, sono attese ad una prova all’altezza delle loro potenzialità (Gemetto è stata terza in Spagna nel Cross Gold di Soria) che porti il team azzurro, completato anche da Nicole Reina e da Federica Zanne, alla conferma del titolo.

Per quanto riguarda la staffetta mista, composta da Pietro Arese, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, il DT La Torre la presenta così: "Bisognerà interpretare bene il percorso che viene descritto come piuttosto nervoso, stretto, con ondulazioni e frequenti cambi di direzione, tra sterrato e sabbia. Credo sia molto adatto alle caratteristiche di Sabbatini e Arese, e possiamo contare sulla grinta di Zenoni e Parolini per vendere cara la pelle".

In gara poi ci saranno altri due piemontesi, impegnati nelle categorie U23. Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo) è all’esordio nella competizione continentale di cross, mentre per Chiara Munaretto (ASD Futuratletica Piemonte) si tratta della seconda volta, che fa seguito alla partecipazione del 2024 ad Antalya.

DIRETTA TV E STREAMING - I Campionati Europei di cross di Lagoa (Portogallo) saranno trasmessi in diretta tv domenica 14 dicembre su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25.