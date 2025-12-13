 / Cronaca

Cronaca | 13 dicembre 2025, 08:56

Fermato e denunciato dalla polizia locale il conducente dell'auto che ha investito una donna a Cuneo: tasso alcolemico tre volte superiore alla soglia

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso

(foto di repertorio)

È stato individuato e denunciato il conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di venerdì ha investito una donna a Cuneo, all’incrocio tra via Avogrado e via Dante Livio Bianco.

Lo hanno fermato, poco dopo l'investimento, gli agenti della polizia locale cuneese.

L'uomo, che si era subito allontanato, guidava con un tasso alcolemico di tre volte superiore alla soglia consentita.

Dovrà rispondere di fronte all'autorità giudiziaria di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

L'episodio si è verificato attorno alle 17,30.

redazione

