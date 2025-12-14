Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fossano ha festeggiato la patrona Santa Barbara

Nella giornata di ieri, sabato 13 dicembre, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano ha onorato la festività della patrona Santa Barbara.

La celebrazione si è svolta al santuario Madre della Divina Provvidenza di frazione Cussanio di Fossano, officiata da don Pierangelo Chiaramello.

Il Distaccamento di Fossano, comandato dal caposquadra volontario Roberto Bergese, può contare su altri sei rappresentanti nello stesso ruolo e una trentina di vigili. Anche in quest’annata ha svolto circa 400 interventi.

Alla funzione erano presenti il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone con il funzionario Matteo Barali e Il sindaco di Fossano Dario Tallone, con la vice Donatella Rattalino.

Il primo cittadino ha ribadito la vicinanza della sua Amministrazione al distaccamento e ha confermato “la partecipazione ad un bando regionale per l’assegnazione di una nuova autopompa”. Ha inoltre portato i saluti del senatore Giorgio Maria Bergesio e del presidente della Fondazione della CRF Giancarlo Fruttero, assenti a causa di precedenti impegni.

Tra i partecipanti ancora il presidente dell’Accademia Albertina di Torino Giovanni Quaglia, il capo Distaccamento di Fossano Roberto Bergese con la sua vice Cristiana Marengo e tutti i vigili; Il comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dro (provincia di Trento), gemellato con Fossano, Luca Sartorelli; il presidente dell’Odv a sostegno del Distaccamento Renato Dalmasso e Il Comandante della Stazione Carabinieri di Fossano Pietro Canu.

Presenti anche i rappresentanti della Tenenza della Finanza, del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre da montagna, del 32° Reggimento Genio Guastatori, della Polizia Municipale, del gruppo Ana di Fossano, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari con il suo Presidente Massimo Bozzano, il Gruppo di Protezione Civile con il Responsabile Paolo Cavallo, l’associazione 1 Papa Golf, la Croce bianca di Fossano, il servizio di Soccorso Stradale Aci F.lli Rivoira, l’Associazione Asd Arcieri Fossanesi Porta Sarmatoria con Gianfranco Bogetti e la signora Graziella Bramardo, vedova del fondatore Giacomo Bogetti.

La cerimonia si è poi spostata sul sagrato del Santuario, dove don Chiaramello ha benedetto i mezzi e il personale, per terminare con un ricco apericena al ristorante Giardino dei Tigli.

Il comandante provinciale Calogero Dadone, nel suo saluto finale, ha ribadito l’importanza della componente volontaria nello svolgere i servizi e ha ringraziato l’Amministrazione per la vicinanza e l’impegno profuso a favore del distaccamento fossanese.

