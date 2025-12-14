Morto Giovanni Battista Fogliarino, fondatore dell'omonima azienda di Genola

E' morto oggi, all'età di 94 anni, Giovanni Battista Fogliarino, fondatore dell'omonima azienda di macchine agricole e ricambi con sede a Genola.

Tra gli altri, era concessionario del marchio tedesco Claas, leader mondiale nella produzione di mietitrebbie, presse e trattori, ancora oggi, nonostante la crescita e l'espansione internazionale, ancora a conduzione familiare. Esattamente come quella che aveva fondato lui, con il fratello Domenico, nel 1960. Gestita poi dal figlio Enzo e adesso dal nipote Edoardo.

Per il signor Fogliarino essere uno storico concessionario del marchio era motivo di grande orgoglio.

Il suo funerale sarà celebrato il prossimo 16 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Genola, dove lunedì alle 19 sarà recitato il Rosario.

Lascia il figlio Enzo con Elena, i nipoti Edoardo e Vittoria, la sorella Rita e tutti i parenti.

La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.