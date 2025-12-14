Condannato anche in secondo grado, Mario Roggero lancia una nuova raccolta fondi

Torna a riaffidarsi alla solidarietà Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato anche in appello, lo scorso 3 dicembre, per l'omicidio di due rapinatori.

Rispetto alla sentenza di primo grado, pronunciata due anni fa, la pena è stata ridotta da 17 a 14 anni e 9 mesi. Scontato il ricorso in Cassazione.

Nel frattempo ci sono le spese, tante, da sostenere. Oltre a quelle già sostenute.

Ricordiamo che Roggero, prima ancora della sentenza di primo grado, aveva spontaneamente versato ai famigliari delle vittime la somma di 300mila euro come forma di parziale risarcimento. La provvisionale immediatamente esecutiva era di circa 500mila euro complessivi. Restano quindi da versare altri 200mila euro circa.

Oltre a questo, avrebbe già sostenuto spese di oltre 300 mila euro per consulenze legali, perizie e cure mediche legate alla vicenda.

Adesso le spese del nuovo processo, per poi affrontare quelle del ricorso in Cassazione. Come da sentenza, le spese legali da corrispondere agli avvocati di parte civile in appello sono pari a circa 36mila euro.

A conti fatti, si supererà il milione di euro, che la famiglia Roggero non ha.

Ed ecco che, come aveva fatto a dicembre del 2023, quando le donazioni a suo favore raggiunsero i 50mila euro, anche in questa occasione il gioielliere, a cui è andata, per l'ennesima volta, la piane solidarietà del ministro Matteo Salvini, ha lanciato una raccolta fondi.

"Per chi lo desidera, in seguito alla sentenza di questo dicembre 2025, lasciamo il numero del conto che aiuta Mario Roggero e la sua famiglia a sostenere le ingenti spese del caso".

Intestazione conto: IOSTOCONMARIOROGGERO

I dati, per chi fosse interessato, sono disponibili a questo link https://www.facebook.com/gioielleriaRoggero

Il caso di Mario Roggero ha diviso e continua a dividere l'opinione pubblica, tra chi difende il gioielliere e chi, pur comprendendone umanamente le ragioni, evidenzia come non ci sia stata legittima difesa ma una precisa volontà di uccidere.

Ne abbiamo scritto qui, in una riflessione lunga e circostanziata.