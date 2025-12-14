Andrea Vavassori protagonista di un pomeriggio di sport e valori al Tennis Club di Alba

Un pomeriggio indimenticabile, ieri 13 dicembre, al Tennis Club Alba.

Oltre duecento persone tra atleti, appassionati e addetti ai lavori, con il sindaco Alberto Gatto in prima fila assieme all’assessore allo Sport Davide Tibaldi e al consigliere della Regione Piemonte Daniele Sobrero, hanno ascoltato le parole di Andrea Vavassori, pluricampione del tennis italiano e fresco vincitore della Coppa Davis, protagonista di un’intervista intensa e partecipata.

In dialogo con lui Alessandro Boero, direttore generale del Tennis Club Alba, che nella sua intervista si è soffermato non solo sui successi sportivi, ma soprattutto sui valori umani di un atleta che, passo dopo passo, ha realizzato il sogno coltivato fin da bambino.

Vavassori ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: le prime vittorie da giovane, le sconfitte che più di ogni altra esperienza lo hanno forgiato, i momenti di gioia e quelli di difficoltà di un percorso costruito su sacrificio, lavoro e determinazione.

Ci sono state delle figure determinanti nella sua vita e nel suo percorso sportivo, in particolare il padre e il nonno, di cui ha tracciato un bellissimo ritratto, colmo di gratitudine.

Al termine dell’intervista, il pubblico ha potuto assistere a un’esibizione in campo di Andrea Vavassori insieme a uno dei talenti emergenti del tennis italiano, suggellando un pomeriggio di sport autentico e condivisione.

Nel corso dell’incontro Alessandro Boero ha voluto ringraziare la famiglia Lorenzin e l’azienda Simplast, il cui sostegno ha reso possibile l’organizzazione di questo appuntamento di alto profilo.

Il Tennis Club Alba si conferma così come luogo di sport, incontro e crescita, una realtà di eccellenza a livello regionale che fa di Alba un punto di riferimento riconosciuto anche in ambito nazionale.