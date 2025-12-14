Concerto d'inverno con il Coro Albino Bonavita di Fossano

Con l’approssimarsi delle festività natalizie torna l’ormai tradizionale Concerto d’Inverno, appuntamento canoro di fine anno organizzato dalla Sezione cittadina del C.A.I.

Il Coro Albino Bonavita farà da apripista della serata in quello che per il pubblico fossanese è ormai uno degli appuntamenti più tradizionali del mese di dicembre : il Concerto d’Inverno, che giunge quest’anno alla sua 32ma edizione.

A partire dall’esordio nel dicembre 1993, il Coro Albino Bonavita è stato accompagnato ogni anno da nuove formazioni ospiti che hanno proposto nuovi modi di cantare, sempre molto apprezzati dal pubblico fossanese, che con il susseguirsi delle varie edizioni è diventato sempre più esigente e competente.

Ospite della serata sarà il Coro “La Contrada” di S. Stefano d’Aveto (Ge). Fondato nel 1999, da sempre diretto dal maestro Graziano Tassi, il Coro La

Contrada ha assunto la propria denominazione ispirandosi al centro storico del paese di S. Stefano d’Aveto.



Nelle vesti di padrone di casa, il Coro Albino Bonavita aprirà la serata presentando un breve programma che comprenderà come da tradizione alcuni canti “nuovi”, mai eseguiti prima in pubblico.

La 32ma edizione del Concerto d’Inverno sarà l’occasione ideale per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività con tutti gli amici e simpatizzanti che vorranno intervenire.

L’appuntamento con il Maestro Mario Manassero ed i suoi coristi è per sabato 20 dicembre alle ore 21,00 nella Chiesa dei Frati Cappuccini in via Cesare Battisti 103 ; l’ingresso è libero.