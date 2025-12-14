Successo luminoso per il 'Christmas trucks & tractors’ a Ceva

Grande successo per la seconda edizione del 'Christmas Trucks & Tractors', organizzata sabato pomeriggio 13 dicembre a Ceva.

Numerosissimi i partecipanti tra trattoristi e camionisti presenti, che hanno addobbato a festa le strade e le piazze della città, grazie all'evento organizzato a braccetto tra Comune di Ceva e Comune di Perlo, con il supporto di Pro loco, Gruppo alpini, Gruppo protezione civile, CFP Cebano-Monregalese.

Nel corso della cena del Gran Bollito, che è stata allestita presso i locali dell'ex-ILSA e che ha visto circa 300 partecipanti, sono stati inoltre assegnati premi: al partecipante meno giovane, Giuseppe Fechino; alla più giovane, Arianna Giachello; e al miglior allestimento del mezzo, a Miriana Cagno.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, che riproporremo senz'altro con ulteriori novità e collaborazioni" commentano i sindaci Fabio Mottinelli (Ceva) e Lorenzo Benzo (Perlo) unitamente all'assessore alle Manifestazioni di Ceva, Luca Prato.