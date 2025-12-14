Jago è scappato da più di due mesi: la sua padrona di Bene Vagienna continua a cercarlo

Nel periodo natalizio, quando ritrovare ciò che conta davvero ha ancora più valore, il Canile rifugio di San Michele Mondovì chiede aiuto per riportare a casa un cane smarrito.
Maschio di 4 anni, regolarmente microchippato, scappato il 1 ottobre 2025 dalla Frazione Santo Stefano di Bene Vagienna. Indossa collare rosso.
La proprietaria lo sta cercando senza sosta: tra loro c’è un legame speciale e ogni segnalazione può fare la differenza.
Se lo avete visto o accolto, contattate immediatamente:
347 8810065 – 338 6856222