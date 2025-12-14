 / Quattrozampe

Quattrozampe | 14 dicembre 2025, 16:57

Jago è scappato da più di due mesi: la sua padrona di Bene Vagienna continua a cercarlo

L'appello per questo cane di 4 anni

Nel periodo natalizio, quando ritrovare ciò che conta davvero ha ancora più valore, il Canile rifugio di San Michele Mondovì chiede aiuto per riportare a casa un cane smarrito. 

Maschio di 4 anni, regolarmente microchippato, scappato il 1 ottobre 2025 dalla Frazione Santo Stefano di Bene Vagienna. Indossa collare rosso.

La proprietaria lo sta cercando senza sosta: tra loro c’è un legame speciale e ogni segnalazione può fare la differenza.

Se lo avete visto o accolto, contattate immediatamente:

347 8810065 – 338 6856222

