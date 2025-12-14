Calcio Serie D / Rigori e nervosismo tra Saluzzo e Varese, al “Damiano” finisce 1-1

Finisce 1-1 tra Saluzzo e Varese, nella partita valida per la 16a giornata del girone A di Serie D.

A decidere la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” i due rigori segnati da Barzotti (64’) e Dos Santos (86’).

Il Saluzzo arrivava dal pareggio per 2-2 sul campo del Celle Varazze (granata avanti 2-0 e poi rimontati dai liguri). Varese che aveva, invece, vinto l’ultima partita contro il Derthona (1-2 a Tortona).



LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:32 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa con la maglia bianca mentre gli ospiti con la divisa rossa.

Inizio partita equilibrato in cui le due squadre si limitano a studiarsi, senza creare molto. Il primo squillo arriva al 15’ quando Cogliati prova la bordata dai 25 metri, tiro di poco largo. Al 20’ clamoroso regalo di Bertoni che, non intendendosi con Bugli, compie un pericoloso retropassaggio di testa che spiazza l’estremo difensore, il pallone scheggia il palo e finisce in corner graziando così i varesini. Ospiti che lasciano il pallino del gioco ai padroni di casa che, in fase di possesso, passano regolarmente al 3-4-3 con Di Lernia che scende sulla linea di difesa con Conrotto e Rivoira.

Al 34’ a provarci è Di Lernia su punizione da posizione defilata, ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Pochi secondi più tardi Bernenni si trova solo davanti al portiere piemontese ma spreca calciando fuori da ottima mattonella. Al 38’ un tiro-cross di Guerini trova preparato Vespier che respinge senza difficoltà. Il direttore di gara non concede minuti di recupero e termina così un comunque noioso primo tempo.

Il match riprende sui blandi ritmi del primo tempo. Al 51’ buona occasione per Valenti ma la conclusione termina di poco larga. Il numero 9 granata ci riprova due minuti più tardi, al termine di una grande azione personale di Naso, ma l’esito non cambia. Al 61’ un malinteso tra Vespier e Naso rischia di compromettere l’azione che termina comunque con un nulla di fatto. Al 63’ l’arbitro vede un tocco di mano in area granata e assegna il calcio di rigore ai lombardi: sul dischetto si presenta Barzotti che con un preciso destro a fil di palo segna il gol dello 0-1.

Il Saluzzo cerca subito il pareggio con Rivoira che spreca una grande occasione nell’area piccola (67’). All’83’ l’episodio che cambia la partita: il direttore di gara vede un fallo in area varesina di Barzotti su Mosca e assegna il secondo penalty dell’incontro. Dopo le numerose proteste Dos Santos si incarica di battere il rigore e segna l’1-1 (86’). Il finale è nervoso: al 91’ espulso il neo entrato Lungu per doppia ammonizione. Al 93’ Vespier salva sulla riga il potenziale gol del vantaggio varesino. Terminati i sei minuti di recupero termina l’incontro sul risultato di 1-1.

In classifica il Varese sale a quota 27 mentre il Saluzzo a 26 punti.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 21 sul campo del Derthona, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.



TABELLINO:

SALUZZO – VARESE 1-1

Saluzzo (4-3-3): Vespier, Gjergij, Rivoira, Conrotto, Naso (78’ Lungu), Allasina (78’ Magnaldi), Di Lernia (78’ Mosca), Faridi, Valenti (87’ Ravera), Dos Santos, Kone Lassina. A disposizione: Vendramini, Ronco, Shita, Maugeri, Becchio. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Varese (4-3-3): Bugli, Marangon (76’ Pliscovaz), Bernenni, Malinverno, Bertoni, Bruzzone, De Ponti, Palesi, Barzotti, Guerini (87’ Qeros), Cogliati (94’ Romero). A disposizione: Ruginenti, Costante, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro. Allenatore: Andrea Ciceri

Gol: Barzotti 64’ (V) rigore, Dos Santos 86’ (S) rigore

Ammoniti: Marangon (V), Bertoni (V), Guerini (V), Barzotti (V), Palesi (V)

Espulsi: Ciceri (allenatore Varese), Lungu (S) doppia ammonizione

Angoli: Saluzzo 5 – Varese 8

Arbitro: Andrea Pani di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Federico Corbelli di Rimini e Mattia Bissoni di Cesena