VOLLEY A1F / Cuneo, che rimonta! Contro Macerata arriva una bella vittoria al tie break

Arrivano due punti fondamentali per la Honda Cuneo Granda Volley nella prima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, in un match che vedeva le Gatte affrontare la CBF Balducci HR Macerata.

Decima contro undicesima, rispettivamente a 13 e 12 punti, con sotto Monviso e Perugia a mordere le caviglie a 10 e 11 e sopra Bergamo a 15 a distanza di un graffio. In palio, punti pesantissimi: punti per lasciare la doppia cifra del posizionamento in classifica, punti per proiettarsi al nono posto e mettere distanza con la zona rossa della classifica. Una sfida fondamentale in ottica salvezza.

All'andata avevano prevalso le biancorosse per 2-3 dopo una rimonta incredibile: dopo essere state sotto 0-2 avevano trovato la forza di strappare il terzo set 27-29 e conquistare il tie break per 14-16. E lo stesso copione si è ripetuto oggi: sotto 0-2 e vittoria al quinto set.

Per le Gatte di coach Salvagni questa era l’occasione del riscatto: tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico e, soprattutto, tornare a muovere la classifica dopo il punto conquistato a Bergamo e l’ultima vittoria risalente alla fine di ottobre.

E così è stato: le biancorosse si sono infatti aggiudicate il match al tie break, conquistando così due punti e sbloccando la casellina delle vittorie. Una vera e propria battaglia sportiva, con sorpassi e controsorpassi, colpi e contraccolpi, che si è risolta solo al quinto set. Un parziale inteso, combattuto, in cui sono state le Gatte ad avere la meglio contro una coriacea Macerata, che ci ha creduto fino alla fine arrivando fino sull'11-11.

Formazione rimaneggiata per Macerata, con dentro Crawford al centro e assente Clothier causa influenza. Per Cuneo invece Marring con la maglia da L2 e Diop che parte titolare nonostante sia reduce dall’influenza.

Il primo set è monologo Macerata: 1-4. Le Gatte si riavvicinano 3-5, ma Decortes e compagne premono sull’acceleratore: 5-11 e 6-14, mettendo in difficoltà la ricezione e la difesa biancorossa. Sul finale le Gatte accorciano il vantaggio, passando da 13-22 a 17-23, ma Macerata custodisce il vantaggio e chiude 17-25.

Secondo set con dentro Pritchard opposto e Rivero in banda. Parziale molto combattuto con sorpassi e controsorpassi, nessuna formazione riesce a distanziare l’altra. Nel cuore del parziale break Cuneo 17-15. Le ospiti però non mollano, recuperano e allungano: 17-18, con Diop che rileva Pritchard. Macerata allunga 18-21 e 21-23, ma le Gatte tentano la rimonta: 21-23, ma è ancora Macerata a dare la zampata vincente 21-25.

Carte ancora rimescolate nel terzo set: Pritchard e Rivero in banda, Diop opposto, Pucelj out e Koulisiani per Keene. Copione speculare al secondo, con il punteggio inchiodato sulla parità. Sul 9-10, infortunio per capitan Signorile: sembra una storta alla caviglia sinistra, entra Allaoui. Ancora equilibrio, poi break e allungo delle biancorosse: 16-12 e 18-14. Macerata prova la reazione ma Cuneo ora ha ingranato la marcia giusta e allunga, mettendo pressione e imponendosi 25-16.

Anche il quarto parziale è speculare ai precedenti, con dentro Pucelj per Pritchard. Il primo break se lo aggiudica Macerata sul 4 pari, per poi allungare 6-9 e 8-12. Le cuneesi però non mollano e con un parziale di 6-0 recuperano e allungano 14-12 e 16-13. Macerata però non molla ancora: 19-18, ma sono le Gatte ad allungare 22-19. Macerata resta viva: 23-22, poi l'errore al servizio e il muro di Koulisiani chiudono 25-22.

Primo break Cuneo nel tie break firmato Diop, 5-3 e cambio campo sull'8-5. Macerata non molla e pareggia, rimettendo tutto in discussione. Le Gatte tirano fuori le unghie sul finale: 13-11. Doppio ace Rivero: 15-11, la vince Cuneo!

Premiata MVP del match Bintu Diop, che ha chiuso con 28 punti, di cui 3 ace e 2 muri (52% in attacco). Ottima prova anche per Pucelj, 11 punti. Per Macerata top scorer Kokken a quota 22, Mazzon e Decortes 13.

Due punti preziosissimi dunque, ottenuti grazie al contributo di tutte le biancorosse chiamate in causa. che hanno stretto i denti e buttato il cuore oltre l'ostacolo nonostante i due set di svantaggio. Una vittoria che fa morale e dà anche entusiasmo e fiducia per il futuro.

Il prossimo appuntamento per le Gatte sarà ancora tra le mura amiche: sabato 20 dicembre andrà in scena l’ultimo match al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta prima della pausa natalizia. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 19:30.

Di fronte ci sarà un’avversaria di assoluto prestigio, le campionesse dell’Imoco Conegliano, impegnate questa sera nella finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Proprio Scandicci, superata 3-0 dalle Gatte nel match d’andata, sarà poi l’avversaria nella terza giornata: due appuntamenti di altissimo livello che attendono Cuneo in questo finale di 2025.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile opposta a Diop, al centro Keene e Cecconello, bande Pucelj e Pritchard, libero Bardaro.

CBF Balducci HR Macerata: al palleggio Bonelli in diagonale con Decortes, centrali Mazzon e Crawford, schiacciatrici Kokkonen e Kocrarevic, libero Carforio.

PRIMO SET

Subito break di Macerata in apertura e fuga, 0-4. Diop sblocca le Gatte, 1-4 e break Cuneo, 3-5. Le ospiti però spingono forte sull’acceleratore e mettono pressione al servizio e in attacco, con le Gatte che non riescono a ingranare la marcia giusta, 4-8. È ancora Diop in pallonetto a bloccare Cuneo, 5-9. Macerata però continua a imporre il ritmo e scatta in avanti: 6-12. 6-16 ed entra Rivero per Pucelj. Cambio palla cuneesi sul 7-17, ma le arancionere sono avanti: 8-18 e 11-21. Le biancorosse però non mollano e provano a riavvicinarsi: 13-22 e 16-23. Macerata però è troppo avanti e chiude 17-25. Top scorer Kokkonen con 7 punti, per Cuneo Diop a 6.

SECONDO SET

Dentro Pritchard opposto e Rivero in banda. Inizio equilibrato, primo break Macerata 6-8, subito ripreso dalle Gatte. Time out Macerata sull’11-10, si torna in campo ed è ancora parità: 13-13, poi break delle Gatte 15-17. Le ospiti recuperano: 17-17 entra Diop per Pritchard. Altro break Macerata e allungo: 18-21, con dentro Koulisiani per Keene. Macerata però sfrutta bene il momento: 19-23. Le cuneesi però non mollano e con Pucelj e Diop si portano a -2, 21-23. L’errore di Pucelj e Mazzon chiudono il set 21-25. Top scorer Decortes con 6 e Pucelj con 5.

TERZO SET

Pritchard e Rivero in banda, Diop opposto, Pucelj out e Koulisiani per Keene. Ancora inizio equilibrato, con il punteggio sempre in parità. Primo break Cuneo 10-8. Sul 10-9, infortunio per capitan Signorile: sembra una storta alla caviglia sinistra, entra Allaoui. Altro break delle cuneesi, 13-11 e prima fuga in avanti, 15-12, con Lionetti che ferma il gioco. Muro di Koulisiani, Gatte a +4. 17-13 ed entra Pucelj per Pritchard. Macerata prova a reagire, ma le Gatte spingono sull'acceleratore: 18-14 e 21-15, con doppio ace di Allaoui. Time out Macerata sul 23-16 e poi sono le Gatte a chiudere 25-16.

QUARTO SET

Avvio di quarto set speculare ai precedenti, con dentro Pucelj per Pritchard. Break Macerata 4-6 e poi allungo delle arancionere sul 6-9. Diop trascina le sue, ma Macerata tenta la fuga: 8-12. Le Gatte però non ci stanno e colmano il gap, ristabilendo la parità e sorpassando 14-12, per poi allunga 16-13 e 17-14. 18-16 entra Keene per Cecconello, cambio poi subito chiuso. Macerata prova a riavvicinarsi portandosi a -1, ma le Gatte scattano avanti, 21-18 e 22-19. Le ospiti stringono i denti e sono di nuovo a -1, 23-22. L'errore al servizio e il muro di Koulisiani chiudono 25-22.

QUINTO SET

Si combatte fin da subito su ogni pallone: 3-3, poi break Cuneo con Diop che va a segno dalla prima linea e dai 9 metri. Le Gatte custodiscono il vantaggio e si va al cambio campo sull'8-5. Ora le biancorosse hanno trovato l'intesa vincente: 9-6. Le arancionere però non mollano e Salvagni ferma il gioco sul 9-8. Murata Diop 9-9. Si torna in parità: 11-11 poi break Cuneo 13-11. Doppio ace Rivero, 15-11.