VOLLEY A1F / Cuneo-Macerata 3-2, Bardaro: "Sono molto fiera della mia squadra" [VIDEO]

Prima giornata e vittoria per la Honda Cuneo Granda Volley, che con una bella rimonta conquista per 3-2 il match contro Macerata, in una partita speculare a quella dell'andata.

Anche questa volta infatti le Gatte sono state autrici di un grande recupero. Sotto 0-2, le biancorosse infatti non hanno mollato, ma hanno tirato fuori le unghie e si sono aggiudicate il terzo e quarto set.

Anche il quinto parziale è stato combattuto, con Macerata che ci ha creduto fino alla fine e ha provato a rimettere tutto in discussione, arrivando fino all'11 pari.

A dare la zampata vincente sono state però le biancorosse, trascinate da una super Diop, reduce dall'influenza ma che è salita in cattedra nei momenti più determinanti del match, venendo poi premiata come MVP con 28 punti.

Ottima anche la prova di Rivero (7 punti, 64% ricezione positiva), Koulisiani (9 punti, 71% in attacco e 4 muri) e Allaoui (4 punti di cui un muro), subentrate tra secondo e terzo set a Pritchard, Keene e Signorile, chiamate in causa da coach Salvagni e che hanno dato il loro contributo fondamentale, cambiando il ritmo della partita.

Una bella vittoria corale dunque, che non porta solo due punti preziosi, che proiettano Cuneo al nono posto, ma che dà anche morale ed entusiasmo dopo un periodo non semplicissimo per le Gatte e che fa ben sperare per il futuro.

"È stata una partita dai mille volti, chiunque è entrato ha dato il suo contributo fondamentale. Ci mancava quella leggerezza che serve a un giovane per esprimere il suo potenziale" ha commentato coach Salvagni a fine partita.

"Era una partita molto importante per noi, volevamo riscattarsi dopo sette sconfitte. All'inizio non siamo partite bene, poi siamo migliorate grazie anche a chi è entrato dalla panchina" ha concordato il libero Bardaro. Per lei 60% di ricezione positiva e 33% di perfetta.

"Siamo fortunati ad avere questo roster, sono felice di come stiamo giocando e dell'apporto delle ragazze che sono entrate. Sono veramente fiera della mia squadra".

Il prossimo appuntamento sarà ancora casalingo: le Gatte affronteranno infatti le campionesse dell'Imoco Conegliano sabato 20 dicembre. Fischio di inizio alle 19:30.