Anticiclone agli sgoccioli, sta per arrivare un’intensa perturbazione atlantica

(Adnkronos) - Ultime ore in compagnia del sole dell’anticiclone, poi dalla prossima settimana è atteso un deciso cambiamento con il ritorno delle precipitazioni su molte regioni.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la presenza dell’anticiclone africano per domenica 14 dicembre accompagnato da aria di matrice sub tropicale che garantirà un’estrema stabilità atmosferica su tutto il Paese. Da segnalare però la possibile formazione di nebbie sulle basse pianure del Nord e sulle zone interne del Centro; purtroppo su queste zone si segnalano ancora altissime concentrazioni di inquinanti (PM10). Le temperature si manterranno ben oltre le medie climatologiche del periodo a conferma di una prima parte di dicembre davvero anomala.

Il dominio anticiclonico inizierà a cedere in avvio della prossima settimana, già da lunedì 15 arriveranno le prime nubi da ovest, segno inequivocabile di un imminente peggioramento delle condizioni del tempo. Dal Nord Atlantico si allungherà infatti una profonda depressione (area di bassa pressione) che innescherà una veloce fase di maltempo con piogge che potranno risultare anche di forte intensità. Da martedì 16 dicembre, il ciclone in avvicinamento determinerà un marcato richiamo di venti dai quadranti meridionali che, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno di umidità: il vero carburante che favorirà l’innesco di precipitazioni diffuse e localmente intense (su Liguria e settori tirrenici non sono da escludere locali nubifragi), inizialmente a carico delle regioni del Centro-Nord e in successiva estensione al resto del Paese.

Non solo pioggia, sulle nostre montagne oltre i 1200 metri, tornerà anche la neve a tratti copiosa in particolare sull’arco alpino centro occidentale. Grazie alla presenza di un nucleo di aria fredda in quota sul Nord Ovest, le nevicate interesseranno anche le quote collinari, con fiocchi previsti fino a 400-500 metri nelle province di Cuneo e Asti.

Queste precipitazioni contribuiranno in modo efficace a ripulire l’aria dagli inquinanti e dalle polveri sottili attraverso il fenomeno del lavaggio atmosferico (wet scavenging), rappresentando una vera e propria boccata d’ossigeno dopo un prolungato periodo di stasi atmosferica con livelli di inquinamento elevati.

NEL DETTAGLIO

Domenica 14. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 15. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: nubi in aumento con qualche pioggia in Sardegna.

Martedì 16. Al Nord: piogge diffuse, neve in montagna oltre i 1100 metri (più in basso in Piemonte). Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: peggiora dalla sera con piogge.

Tendenza: mercoledì 17 ultime piogge, poi temporaneo miglioramento su buona parte del Paese