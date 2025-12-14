Due morti e nove feriti in sparatoria in Università negli Usa, caccia al killer

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' di due morti e nove feriti gravi, tutti studenti, il bilancio di una sparatoria alla Brown University, un ateneo privato della città di Providence, nello stato del Rhode Island. Autore dell'assalto un uomo, ancora in fuga, che ha aperto il fuoco all'interno del campus.A diramare l'avviso è stata la stessa Università attraverso il sistema di allerta interno, subito dopo la polizia è intervenuta insieme all'Fbi, che ha comunicato di essere entrata in azione e di aver messo a disposizione "tutti i mezzi necessari". Il fuggitivo, secondo un primo identikit fornito, "è un uomo vestito tutto di nero" e, come rilevato da una telecamera di sorveglianza, durante l'assalto indossava una maschera grigia: ha aperto il fuoco in un'aula al primo piano di una palazzina di sette dove si trovano la facoltà di Ingegneria e il dipartimento di Fisica. In quel momento erano in corso delle prove d'esame.Le autorità hanno diffuso un video del sospetto.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).