75° anniversario di Federcasa: delegazione incontra Papa Leone XIV [FOTO]

Una giornata di grande valore simbolico e umano ha segnato le celebrazioni per il 75° anniversario di Federcasa.

Per la prima volta, una delegazione composta dalla giunta e dagli uffici ha avuto l’onore di incontrare il Santo Padre, in un momento di profonda intensità e significato.

Nel corso dell’udienza, la delegazione ha donato al Papa la pubblicazione celebrativa realizzata in occasione dell’anniversario, un volume che ripercorre la storia, i valori e l’impegno di Federcasa a favore del diritto a un’abitazione sicura e dignitosa.

«Questo incontro – sottolinea il presidente Marco Buttieri – vuole essere dedicato a tutte le persone che credono nel valore sociale della casa e a chi, ogni giorno, lavora concretamente per rendere possibile questo diritto fondamentale per le famiglie e le comunità».

Il gesto si inserisce nel solco dei valori di fiducia, solidarietà e responsabilità collettiva che da 75 anni guidano l’azione di Federcasa, rafforzando l’impegno verso politiche abitative inclusive e attente alle fragilità sociali.

L’incontro con il Santo Padre rappresenta così non solo un momento celebrativo, ma anche un segno di rinnovata responsabilità e di impegno concreto verso il futuro.