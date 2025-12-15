 / Attualità

Attualità | 15 dicembre 2025, 21:40

75° anniversario di Federcasa: delegazione incontra Papa Leone XIV [FOTO]

A guidarla il presidente Marco Buttieri: «Momento dedicato a quanti credono nel valore sociale della casa e a chi ogni giorno lavora concretamente per rendere possibile questo diritto fondamentale»

Il presidente Buttieri dona al Papa la pubblicazione celebrativa realizzata in occasione dell’anniversario dell'organizzazione

Una giornata di grande valore simbolico e umano ha segnato le celebrazioni per il 75° anniversario di Federcasa

Per la prima volta, una delegazione composta dalla giunta e dagli uffici ha avuto l’onore di incontrare il Santo Padre, in un momento di profonda intensità e significato.

Nel corso dell’udienza, la delegazione ha donato al Papa la pubblicazione celebrativa realizzata in occasione dell’anniversario, un volume che ripercorre la storia, i valori e l’impegno di Federcasa a favore del diritto a un’abitazione sicura e dignitosa.

«Questo incontro – sottolinea il presidente Marco Buttieri – vuole essere dedicato a tutte le persone che credono nel valore sociale della casa e a chi, ogni giorno, lavora concretamente per rendere possibile questo diritto fondamentale per le famiglie e le comunità».

Il gesto si inserisce nel solco dei valori di fiducia, solidarietà e responsabilità collettiva che da 75 anni guidano l’azione di Federcasa, rafforzando l’impegno verso politiche abitative inclusive e attente alle fragilità sociali.

L’incontro con il Santo Padre rappresenta così non solo un momento celebrativo, ma anche un segno di rinnovata responsabilità e di impegno concreto verso il futuro.

