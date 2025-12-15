Babbo Bikers in corsia: doni e sorrisi ai piccoli ricoverati di Savigliano [FOTO]

Una mattinata speciale ha illuminato ieri, domenica 14 dicembre, il reparto di Pediatria dell’ospedale di Savigliano. I ‘Babbo Bikers’, ovvero Babbi Natale arrivati in sella alle loro motociclette e vestiti con i tradizionali abiti natalizi, hanno fatto visita ai piccoli pazienti, distribuendo doni e regalando sorrisi.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il CrAsl CN1, associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della comunità.

A promuovere l’evento a Savigliano è stato il giornalista e appassionato motociclista Doriano Mandrile, che racconta come l’idea sia nata quasi per caso, da un post sui social relativo alla sua partecipazione a un analogo evento a Mondovì.

Contattato dal CrAsl con la proposta di replicare l’iniziativa anche a Savigliano, Mandrile ha lanciato l’invito attraverso Facebook e i mezzi di informazione locali, immaginando una partecipazione limitata a poche moto.

“La risposta – racconta Mandrile - invece, ha superato ogni aspettativa: al ritrovo delle 9 del mattino, nel parcheggio da cui i bambini potevano vedere le moto dalle finestre della Pediatria, si sono presentate oltre 30 motociclette, per un totale di circa 50 partecipanti.

Fondamentale è anche la solidarietà delle attività del territorio: la panetteria Mulassano di Savigliano e Cavallermaggiore ha donato 20 panettoncini, consegnati ai primi motociclisti arrivati, mentre sono stati raccolti giocattoli e offerte. Il CrAsl CN 1 ha inoltre preparato materiale per i bambini, come pennarelli e piccoli giochi”.

Una delegazione dei ‘Babbo Bikers’ è poi salita in reparto, accolta dalla primaria, dal personale sanitario e soprattutto dagli sguardi stupiti e felici dei bambini, che non si aspettavano una visita così originale. Un momento descritto da tutti come intenso ed emozionante, culminato con la consegna dei regali.

Alle 10 il gruppo è quindi partito alla volta di Mondovì, dove l’evento ha assunto dimensioni ancora più grandi: circa 400 Babbo Bikers hanno partecipato alla manifestazione, donando oltre 9 mila euro alla Pediatria dell’ospedale cittadino, confermando come la passione per le due ruote possa trasformarsi in un potente motore di solidarietà.