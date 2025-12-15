A Macra si riaccende la magia: tornano i mercatini di Natale

Siamo in Alta Valle Maira, precisamente a Macra. Proprio qui ci si sta preparando per riaccendere la magia: sabato 20 dicembre torneranno i Mercatini di Natale.



Il caratteristico paese si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato per celebrare al meglio l’attesa più suggestiva dell’anno, in una giornata ricca di colori, profumi e momenti speciali con i tradizionali mercatini di Natale. Sarà un appuntamento imperdibile per le famiglie, i turisti e tutti gli appassionati dell’atmosfera natalizia, grandi e piccini.



La festa prenderà il via dalle ore 10.30, quando la piazza si animerà con le bancarelle di hobbisti e artigiani: un’occasione unica per scoprire creazioni originali, oggetti fatti a mano e piccoli tesori perfetti come idee regalo.



Il pomeriggio porterà con sé tutta la magia delle festività dedicata ai più piccoli: alle ore 14.30 partirà infatti un laboratorio creativo natalizio con merenda inclusa, un momento divertente e fantasioso pensato per far vivere ai bambini la gioia del Natale. Partecipazione previa iscrizione al numero 345 9806235 (Melania) con tutte le informazioni utili.



Il cuore pulsante dell’evento, alle ore 17.30, sarà la suggestiva accensione dell’albero di Natale, accompagnata da vin brûlé, tè e tisane natalizie, per riscaldare grandi e piccini e creare un’atmosfera davvero magica. A conclusione poi della giornata, a partire dalle ore 18.30, ci sarà un appuntamento pensato per i più festaioli: nei locali di Macra arriverà l’energia dell’apericena in stile apré-ski, tra musica, convivialità e tanto divertimento.



La Consulta Giovanile Valle Maira, il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra aspettano quanti desiderano recarsi ai Mercatini per vivere insieme un’attesa del Natale ricca di emozioni.