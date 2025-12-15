Ampia partecipazione di bambini e famiglie a Mombasiglio per “Una giornata con Babbo Natale”

Una domenica di festa e condivisione quella trascorsa ieri, domenica 14 dicembre, a Mombasiglio.

L'iniziativa "Una giornata con Babbo Natale", organizzata dal Comune, ha riscosso una buona partecipazione da parte delle famiglie che hanno colto l'occasione per scattare foto ricordo e gustare una merenda natalizia.

"C'è stata una bella partecipazione di bimbi, genitori e nonni - spiega il sindaco di Mombasiglio, Basilio Buzzanca -. Grazie agli amministratori e ai volontari che hanno reso possibile questa iniziativa dedicando il loro tempo e impegno alla comunità

Grazie anche al magnifico Babbo Natale che ha consegnato un omaggio ai bambini e grazie infine ai molti adulti che hanno partecipato, è stato un bel momento per augurare a tutti buone feste".