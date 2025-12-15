Bra: verde urbano, al via il programma di interventi della stagione invernale

Con l’arrivo della stagione invernale ha preso il via una nuova intensa fase del programma cittadino di manutenzione del verde urbano a Bra. Molteplici gli interventi avviati in questi giorni, a cominciare dalla rimozione di sei piante presenti nei pressi del parco da skate di Madonna Fiori (passo motivato dalla relazione di un agronomo incaricato) con la successiva messa a dimora di altrettanti nuovi esemplari. In previsione anche la potatura di alcuni platani in strada Montenero, di Bagolari in viale Madonna Fiori con la piantumazione di tre esemplari mancanti, di tigli in via Audisio. In cantiere poi la potatura dei carpini nella rotonda in strada Orti, di cinque ippocastani all’entrata della Zizzola, di due gelsi in piazza Borsellino, di alcuni aceri in via Sobrero e la rimozione di alcune piante secche lungo la scarpata dei giardini del Belvedere della Rocca.

Tra i principali interventi previsti dal programma invernale rientrano anche l’abbattimento di un tiglio morto in piazza Carlo Alberto con successiva sostituzione, la potatura di parte dei pioppi di via Rolfo e dei tigli in via Molineri. l’abbattimento con sostituzione di una pianta in via Crimea. Già affidati inoltre i lavori di sistemazione delle aiuole di viale Risorgimento e di via Piumati con la messa a dimora di nuove essenze, oltre che la potatura delle piante presenti nella rotonda di via Veneto, in viale Rimembranze, via Caduti e via Sartori.

Particolare attenzione anche alle aree verdi delle scuole cittadine: in proposito, è prevista la potatura delle piante presenti all’interno della Munari e l’abbattimento di due esemplari pericolosi, nonché il taglio di un tiglio pericolante nella scuola media di via Barbacana.

“Durante la stagione invernale di riposo vegetativo, in cui le piante rallentano le proprie funzioni vitali e possono essere sottoposte a interventi più incisivi, si è scelto di dedicare particolare attenzione alla manutenzione del verde pubblico, concentrandoci anche sulle situazioni emerse grazie al monitoraggio costante svolto dagli uffici comunali con il supporto di un agronomo specializzato”, spiega l’assessore all’ambiente Francesca Amato, che aggiunge: “Tra gli interventi programmati, potature, sostituzioni di piante non più vitali e, quando necessario, abbattimenti, sono operazioni fondamentali tanto quanto le nuove piantumazioni. Servono infatti a garantire che le alberature siano sicure, sane e in grado di crescere correttamente negli anni. L’obiettivo è offrire alla comunità spazi urbani sempre più sicuri, curati e piacevoli da vivere, preservando e valorizzando il patrimonio verde che rappresenta un bene comune per tutti”.