Consegnata la Costituzione ai neo diocettenni di Garessio

Si è svolta lo scorso venerdì 13 dicembre la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni di Garessio.

Sono stati 21 i neo maggiorenni, classe 2007, a ricevere la Carta fondamentale della Repubblica, simbolo dei diritti, dei doveri e dei valori su cui si fonda la nostra democrazia.

Alla consegna, per il secondo anno consecutivo, ha voluto essere presente il maresciallo dei Carabinieri Renato Quaglia che, a 107 anni, non è solo tra i più longevi del paese, ma anche cittadino onorario del paese.

Il maresciallo ha condiviso con i giovani la propria esperienza e dedicato a ciascuno dei ragazzi un messaggio personale sull'importanza della memoria e del senso civico.

Alla cerimonia è intervenuto poi il consigliere provinciale Pietro Danna: "Quello di oggi non è solo un momento simbolico, ma un'occasione per ricordare a tutti i valori della Costituzione, che deve essere una guida e un riferimento per diventare cittadini consapevoli".

A seguire la consigliera Anna Maria Nasi ha poi rivolto un augurio ai neo diciottenni, tutti suoi ex alunni, sottolineando il legame umano ed educativo che continua anche oltre il percorso scolastico.



Il sindaco, Luciano Sciandra ha poi evidenziato che: "Il Comune è la casa di tutti i cittadini, luogo di ascolto, dialogo e confronto, ma soprattutto partecipazione ed è questo che le istituzioni devono rappresentare per i giovani".



A concludere gli interventi, prima della consegna delle Costituzioni, è stato l’assessore Michele Odda, con un discorso profondo e sentito sull’importanza di non arrendersi mai di fronte ai soprusi, di lottare sempre per la libertà e di difendere i valori democratici sanciti dalla costituzione.



L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutti gli ospiti intervenuti per la loro preziosa presenza, i genitori che hanno accompagnato i ragazzi in questo importante passaggio e, soprattutto, i giovani della Leva 2007, veri protagonisti della giornata. A loro va un augurio speciale: che possano affrontare il futuro con consapevolezza, coraggio e rispetto, portando sempre con sé i valori della Costituzione come guida nel loro cammino di cittadini liberi e responsabili.