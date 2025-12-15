Il quartiere Moretta di Alba celebra il Natale nel segno della pace: appuntamento sabato 20 dicembre nell’area verde Vera Silvano Martini

Un messaggio di pace, memoria e comunità accompagnerà la mattinata di sabato 20 dicembre, alla Moretta, in occasione dell’iniziativa natalizia promossa dai comitati di quartiere. L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso il Bar Tabaccheria 31 di corso Enotria, punto di ritrovo da cui prenderà avvio il momento pubblico.

Nel corso della mattinata saranno offerte bevande calde dai titolari del bar, Cecilia e Luca, prima del trasferimento nell’area verde intitolata a Vera Silvano Martini, educatrice e figura di riferimento per la comunità locale. Qui verrà posizionato uno striscione inneggiante alla pace, in continuità con il percorso di memoria civile ed educativa che l’area rappresenta.

L’iniziativa assume un significato particolare nel ricorrere del decimo anniversario dell’intitolazione dell’area verde a Vera Martini. Per l’occasione sono previsti gli interventi dello studioso Renato Vai e del sindaco Alberto Gatto, che ripercorreranno la storia della figura cui il parco è dedicato, tra aneddoti, testimonianze e curiosità.

Un gesto semplice, aperto a tutta la cittadinanza, che intreccia gli auguri di Natale con un richiamo ai valori della pace, dell’educazione e della responsabilità collettiva, affidato anche alle parole che accompagnano lo striscione: un invito a custodire la luce, perché “gli occhi dei bambini possano vedere strade di pace”.