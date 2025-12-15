Diecimila visitatori per Bra Ciocconatale: il centro braidese si trasforma in un villaggio incantato

Bra ha vissuto una domenica da favola con il primo appuntamento di Bra Ciocconatale 2025, che si è svolto domenica 14 dicembre nelle vie del centro cittadino, trasformate per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio a cielo aperto.

Complice un’atmosfera incantata e un ricco programma di animazioni, oltre 10 mila visitatori, tra famiglie, bambini e turisti, hanno affollato il centro braidese fin dal primo pomeriggio, lasciandosi conquistare dalla magia del Natale e dalla dolcezza di un evento ormai diventato un punto di riferimento del periodo natalizio.

Organizzato da Ascom Bra in collaborazione con il Comune di Bra, i Comitati di via e Baratti & Milano, Bra Ciocconatale ha confermato anche in questa edizione la sua capacità di unire intrattenimento, commercio e tradizione, regalando momenti di gioia e condivisione a grandi e piccini.

Le vie del centro storico si sono animate con spettacoli di acrobatica aerea, magia, musica dal vivo, truccabimbi e caricature, mentre i più piccoli hanno potuto incontrare personaggi amatissimi come Babbo Natale e i suoi elfi, Willy Wonka con l’Oompa Loompa, protagonisti di sorrisi, foto ricordo e momenti indimenticabili.

Grande partecipazione anche alle iniziative legate agli omaggi golosi firmati Baratti & Milano, ottenuti attraverso lo shopping nei negozi aderenti o completando il percorso dei quattro punti gioco distribuiti nel centro cittadino. Un’iniziativa che ha valorizzato il commercio locale e incentivato una vivace passeggiata natalizia tra le vetrine illuminate.

A rendere l’esperienza ancora più suggestiva hanno contribuito il trenino natalizio, che ha attraversato le vie della città, e la pista di pattinaggio in piazza Giolitti, meta gettonatissima per famiglie e ragazzi.

«Il grande afflusso di pubblico e l’entusiasmo respirato domenica confermano che Bra Ciocconatale è un evento capace di coinvolgere tutta la comunità e attirare visitatori anche da fuori città», commenta il team Marketing Ascom Bra. «Un risultato che premia il lavoro di squadra e l’impegno dei commercianti braidesi».

Dopo il successo del primo appuntamento, Bra Ciocconatale 2025 è pronto a tornare domenica 21 dicembre per un nuovo pomeriggio di festa, dolcezza e magia nel cuore di Bra.