Emmaus Cuneo raccoglie 5.176 euro per Operazione Colomba: successo per la vendita straordinaria per la pace

Straordinaria è stata la vendita ma anche la partecipazione nei mercatini solidali Emmaus di Boves, Cuneo e Mondovì sabato 13 dicembre, che ha permesso di avere un incasso di 5.176 euro interamente destinato e già inviato ad Operazione Colomba dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII° per i propri corpi di Pace presenti in Palestina, Ucraina, Cile, Colombia, Libano, Siria e Grecia.

Una presenza quella di Operazione Colomba importante accanto alla popolazione civile prima vittima innocente dei conflitti a cui portano aiuti e con cui condividono la vita quotidiana. Una presenza nonviolenta di interposizione, di tutela della popolazione civile ma anche di monitoraggio, di informazione, di denuncia di soprusi, sopraffazioni, mancato rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Accanto a questo Emmaus intende continuare a denunciare lo scandaloso commercio delle armi e lo scellerato attacco alle istituzioni internazionali garanti dell’equilibrio mondiale, della pace e del diritto delle persone e dei popoli portato da grandi gruppi di interesse e dall’interesse di pochi ricchi appoggiati da compiacenti governi e politici ed invita tutti i cittadini ad attivarsi affinché accanto alla solidarietà si avvii un percorso di impegno civile per la pace, la giustizia e il cambiamento.

Emmaus coglie l’occasione per augurare buone feste a tutti e un anno pieno di speranza, condivisione, solidarietà e giustizia.