Il Balun Ceva vince il Campionato e la Coppa Italia, il consigliere Marsilio: "Conferiamo un'onorificenza alla squadra"

Una straordinaria impresa quella compiuta dalla squadra Balun Ceva, che si è recentemente aggiudicata sia il Campionato che la Coppa Italia nella disciplina del balun, sport per eccellenza del nostro territorio e sinonimo di cultura sportiva e storica.

"Questo doppio successo - dice il consigliere di minoranza, Paolo Marsilio - rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la società sportiva, ma anche per tutta la nostra comunità, che si riconosce nei valori di dedizione, lealtà e spirito di squadra incarnati dagli atleti e dallo staff tecnico. Il risultato ottenuto testimonia l’impegno, la passione e la costanza profusi durante l’intera stagione, diventando esempio virtuoso per i più giovani e motivo di lustro per la nostra città".

La squadra composta dal battitore Piccardo Mirco, spalla ed allenatore Fabio Rosso, terzini Bottero Francesco, Filippi Mattia, Tealdi luca e lo staff (Biestro Bruno, Icardi luigi) ed il presidente Filippo Patetta hanno compiuto un'impresa, centrando il doublete (campionato /coppa Italia).

"Ritengo sia opportuno - prosegue Marsilio - e chiedo all'amministrazione il conferimento di una onorificenza civica alla squadra Balun Ceva, agli atleti e allo staff tecnico, quale riconoscimento ufficiale dell’eccellenza sportiva e del contributo fornito all’immagine positiva della nostra città, ed all’ accoglienza presso il Palazzo Comunale, motivo di prestigio e solennità dell’evento".