La chiesa di San Filippo a Mondovì ospita lo splendido presepe dei maestri di Ortisei

È stato allestito, negli scorsi giorni il meraviglioso, Presepe con le sculture dei maestri di Ortisei all'interno della Chiesa di San Filippo Neri a Mondovì.

L'allestimento sarà visitabile tutti i giorni, nel Santuario del Santissimo Nome di Maria, in occasione delle celebrazioni e delle funzioni in programma nel periodo natalizio.

A partire da martedì 16 dicembre avrà inizio la Novena del Santo Natale, che si svolgerà ogni sera fino al 23 dicembre alle ore 20.30. Il percorso di preparazione prevede il canto delle profezie, una breve meditazione spirituale e la benedizione eucaristica, offrendo ai fedeli un momento di raccoglimento e riflessione in vista della solennità natalizia.

Venerdì 19 dicembre si terrà il tradizionale e atteso Concerto di Natale, in programma sempre nella Chiesa di San Filippo. La serata prenderà avvio alle 20.30 con la Novena, seguita alle 21.15 dal concerto con il Coro della Sezione A.N.A. di Mondovì e l’Ottetto Cantus Firmus.