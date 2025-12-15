La solidarietà degli Alpini d'Oc delle vallate cuneesi: quando l'impegno diventa realtà

Il Gruppo Alpini D'Oc delle vallate cuneesi dopo aver ospitato il giugno scorso il 13esimo Raduno si è attivamente impegnato a riservare una somma originariamente destinata all'organizzazione dell'evento a fini benefici e alla solidarietà.



Quest'anno l'organizzazione in capo al gruppo di Gaiola, in occasione del suo 70esimo anniversario dalla sua nascita, ha ospitato una tre giorni di memoria, tradizione e commemorazioni. Ed è proprio Gaiola, sotto la guida del capogruppo Livio Ugues, che insieme agli altri 33 gruppi del coordinamento del comitato Alpini D'Oc, ha individuato nell'associazione locale “Insieme Diamoci una Mano” il destinatario del gesto solidale.



Sabato 13 dicembre nella struttura che ospita anche il Cas di Demonte oltre all'associazione “Insieme Diamoci Una Mano” è avvenuta la consegna ufficiale dal coordinatore Alpini D'Oc Marco Agnello.

La donazione della somma 1700 euro ha portato all'acquisto di un letto motorizzato completo che andrà a far parte dei presidi sanitari a disposizione dell'associazione.

Un segno della generosità e dell'interesse verso il sociale da parte degli alpini, che oltre all'impegno nelle manifestazioni, si sono dimostrati sensibili e attenti alle realtà più fragili.



Alla consegna ufficiale nella mattina di sabato erano presenti le istituzioni locali, dai sindaci di Gaiola, Paolo Bottero, e di Demonte, Adriano Bernardi, unitamente al presidente dell'Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel, oltre alle rappresentanti dell'associazione.