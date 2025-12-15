L'Associazione Alec chiude un anno da record: «La cultura unisce, la solidarietà resta al centro»

L’Associazione Alec invita collaboratori, volontari, amici, associazioni e tutti coloro che hanno seguito e sostenuto le sue attività nel corso del 2025 a un momento di festa e condivisione. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre alle ore 17, presso la sede dell’associazione in via Vittorio Emanuele II, 30 ad Alba, per lo scambio degli auguri di fine anno.

“Archiviamo il 2025 con grande soddisfazione - afferma Enzo Patri, presidente dell’Associazione Alec -. Quest’anno abbiamo organizzato oltre 60 eventi, spesso in collaborazione con altre associazioni, scuole, il Comune di Alba, enti e librerie. Tutte le iniziative sono state a ingresso libero e hanno registrato una grande partecipazione, con circa 2.000 presenze presso la nostra sede, un segno concreto dell’apprezzamento per la qualità delle nostre proposte”.

Oltre alle attività consolidate - incontri, presentazioni, proiezioni e ascolti - il presidente ricorda alcuni appuntamenti particolarmente significativi: la seconda edizione di "Al BLues Festival", la terza edizione del Concorso Letterario “Piera Costa” e la mostra DISCO_GRAFICA Le copertine dei dischi disegnate dai maestri del fumetto italiano. Molto significativo anche l’esperimento di incontro-laboratorio di musica e disegno realizzato con due classi di terza elementare di una scuola di Bra, per un totale di 25 alunni. Musica, cinema, arti figurative, fotografia, letteratura, filosofia, ambiente e temi sociali come integrazione, disabilità, religione e società sono stati al centro delle attività del 2025 e continueranno a esserlo anche nel prossimo anno.

“Nel 2026 - prosegue Patri - puntiamo a trasformare la nostra sede in un vero spazio di aggregazione, aperto a tutti, dove sarà possibile ascoltare, vedere, consultare e partecipare ad attività programmate con orari settimanali, grazie soprattutto al supporto dei nostri volontari”.

Attualmente l’associazione può contare su un gruppo di oltre dieci persone impegnate nell’organizzazione degli eventi e nella gestione della sede (catalogazione, allestimenti, ecc.). La solidarietà resta un valore fondamentale per l’Associazione Alec. A settembre è stata organizzata una rappresentazione teatrale per raccogliere fondi destinati alla Comunità l’Accoglienza di Ricca d’Alba. Inoltre, entro la fine dell’anno verranno consegnate tre borse di studio, per un totale di 1.500 euro, a famiglie in difficoltà economica con figli iscritti alle scuole superiori.

"Grazie al supporto di tutti voi - conclude il presidente - possiamo portare avanti gli ideali e gli obiettivi che il nostro caro amico Alec, Gianfranco Alessandria, ci ha trasmesso. Vi aspettiamo il 21 dicembre per festeggiare insieme!”