Maltempo: Arpa lancia l'allerta gialla e la Provincia attiva il piano neve

Da domani, martedì 16 dicembre, l'Arpa Piemonte lancia l'allerta gialla per rischio idrogeologico sul basso Piemonte e per neve a bassa quota. Saranno possibili disagi alla viabilità, locali interruzioni di servizi a causa delle nevicate e locali allagamenti o isolati fenomeni di versante per piogge localmente forti.

I primi fenomeni precipitativi si verificheranno stasera, martedì 15 dicembre, sul settore meridionale con una quota neve che inizialmente sarà sui 1100-1300 m.

Domani mattina le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione con intensità moderata diffusa, forte sul basso Piemonte con valori puntualmente molto forti sulle Alpi liguri e sull’Appennino ove localmente avranno carattere temporalesco a causa della formazione di celle sul mar Ligure. In questa fase il livello delle nevicate raggiungerà i valori più bassi con 400-500 m su Cuneese, Langhe e Monferrato, quote collinari sul resto della regione a eccezione dell’Appennino orientale ove la quota neve sarà sui 1200-1500 m con locali episodi di pioggia congelante.

Nel pomeriggio l’allontanamento della depressione verso l'Africa nordoccidentale determinerà un’attenuazione dei fenomeni precipitativi a partire da ovest e uno rialzo delle nevicate a quote di bassa montagna verso sera. Mercoledì proseguirà la risalita di pressione con un esaurimento delle precipitazioni, ampie schiarite in giornata e nebbie nella notte successiva. Alla fine dell’evento sono attesi circa 50 cm di neve fresca su Alpi Liguri e Marittime oltre i 1500 m con locali picchi di 70-80 cm; valori più bassi sugli altri settori alpini intorno a 20-30 cm. Possibile neve a Cuneo città martedì mattina con 5-10 cm di accumulo e solo fiocchi sulla collina torinese.

In considerazione del quadro meteorologico, la Provincia di Cuneo ha pertanto attivato il piano operativo invernale: le imprese incaricate dello sgombero neve e dello spargimento del sale sulle strade provinciali sono già state allertate e sono pronte a intervenire fin dalle ore notturne, qualora le condizioni del manto stradale lo rendessero necessario, per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete viaria.

Si invita l’utenza stradale alla massima prudenza e si ricorda che dal 15 novembre è in vigore sull’intera rete provinciale l’obbligo di circolare con dotazioni invernali, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni, oppure con catene da neve a bordo.

La Provincia continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica e aggiornerà i cittadini in caso di ulteriori sviluppi.